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Cezayir'den 2018'de güvenlik alanında tarihi başarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 14:53 | Son Güncelleme

Cezayir'de 1992'den bu yana terör olaylarının en az görüldüğü yıl 2018 oldu. Yıl boyunca ülke genelinde büyük bir terör saldırısı olmadı - Güvenlik uzmanı Muhammed Tavati: "Bu durum terör tehdidine karşı müsamahakârlığa sevk etmemeli, çünkü güvenlik uygulamalarındaki herhangi bir hatanın çok vahim sonuçları olabilir" - Cezayirli gazeteci Buallam Fevzi: "Teslim olan teröristler her defasında emniyet birimlerine aranan kişilerin bulunması noktasında çok önemli bilgiler veriyor"

CEZAYİR (AA) - AHMED AZİZ - Cezayir'de 26 yıldır ilk kez 2018'de büyük bir terör saldırısı yaşanmaması güvenlik alanında tarihi bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Cezayir'de son olarak Tiyaret kentindeki emniyet merkezine Ağustos 2017'de düzenlenen terör eyleminin ardından 16 aydır, dağlık alanlarda askeri birlikler ile El Kaide'ye bağlı militanlarla yaşanan çatışmalar dışında büyük bir saldırı olmadı.

Ülkede İslami Kurtuluş Cephesi'nin kazandığı genel seçimin iptal edilmesinin ardından ordu ve silahlı gruplar arasında çatışmaların yaşandığı 1992'den bu yana 2018 terör saldırılarının en az olduğu yıl olarak tarihe geçti.

- 26 yıl içindeki en düşük seviye

AA muhabirine konuşan güvenlik uzmanı Muhammed Tavati, Cezayir'deki terör tehdidinin 26 yıl içindeki en düşük seviyeyi görmesine rağmen önemli bir risk unsuru olmaya devam ettiğini söyledi.

Tavati, bu düşüncesinin terörist grupların eylemleri için yeni yöntemler geliştirme konusundaki gücünden kaynaklandığını dile getirdi.

Ülkede terör olaylarının 2017'nin sonlarında değil, 2014'ten itibaren çok büyük oranda azalarak bugüne geldiğini anlatan Tavati, "Bu durum terör tehdidine karşı müsamahakârlığa sevk etmemeli, çünkü güvenlik uygulamalarındaki herhangi bir hatanın çok vahim sonuçları olabilir." dedi.

Tavati, emniyet birimlerinin başarısının sırrının terör tehdidini ciddiye almaları olduğunu, bunun da çeyrek asrı aşan terörle mücadele tecrübesinden ileri geldiğini belirtti.

- "Teslim olan teröristler emniyet birimlerine çok önemli bilgiler veriyor"

Cezayirli gazeteci Buallam Fevzi de hiç kimsenin güvenlik güçlerinin terör tehdidini azaltma konusunda sarf ettiği çabayı görmezden gelemeyeceğini ifade etti.

Fevzi, eğer ülkedeki güvenlik durumu istatistik olarak ele alınacaksa terör saldırılarının azalmasının, ordunun teröristlerle mücadele konusundaki kabiliyetini geliştirmesiyle doğru orantılı olduğunun görüleceğini söyledi.

Ulusal uzlaşı bağlamında birçok teröristin teslim olmasının, bu kişilerin ülkede büyük terör eylemi düzenleme güçlerinin zayıflamasına neden olduğunu kaydeden Fevzi, "Ülkedeki terörist sayısının azalması bir yana teslim olan teröristler her defasında emniyet birimlerine aranan kişilerin bulunması noktasında çok önemli bilgiler veriyor." diye konuştu.

Cezayir 1992 ile 1999 arasında yaklaşık 200 bin kişinin hayatını kaybettiği çatışmalara sahne oldu.

Her ne kadar 2005'te silah bırakma karşılığında ulusal uzlaşı ve af kabul edilmiş olsa da bazı gruplar eylemlerini sürdürdü.

2007'de terör örgütü El Kaide'ye bağlanan söz konusu silahlı gruplardan bir bölümü 2014'te DEAŞ'a geçtiğini açıkladı.

Medya ve emniyet birimlerinin raporlarına göre, terör örgütleri faaliyetlerini Mali'nin kuzeyindeki Büyük Sahra Çölü'ne kaydırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir DEAŞ El Kaide terör saldırıları

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