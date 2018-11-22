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Cezayir'den Arap Mağrip Birliği'nin canlandırılması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 21:32 | Son Güncelleme

Cezayir'den Arap Mağrip Birliği'nin canlandırılması çağrısı

CEZAYİR (AA) - Cezayir, Arap Mağrip Birliği'nin yeniden işlerlik kazandırılması çağrısında bulundu.

Cezayir resmi ajansı APS'de yer alan habere göre, Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Arap Mağrip Birliği Genel Sekreteri Tayyip el-Bekkuş'tan birliğin ve yapılarının canlandırılması amacıyla üye ülkelerin dışişleri bakanları düzeyinde toplantı düzenlenmesini talep etti.

Açıklamada, Bekkuş nezdinde yapılan bu çağrı konusunda üye ülkelerin dışişleri bakanlarının da bilgilendirildiği kaydedildi.

Cezayir'in söz konusu toplantı talebinin, Fas Kralı 6. Muhammed'in iki hafta önce yaptığı "Cezayir ile ilişkilerin normalleştirilmesi, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için ortak komite kurulması ve 1994 yılından bu yana kapalı tutulan sınır kapılarının açılması" çağrısından sonra gelmesi dikkati çekti.

Fas Kralı 6. Muhammed'in çağrısına Cezayir yönetimi henüz resmi bir cevap vermedi.

Cezayir, Fas, Libya, Moritanya ve Tunus'un üye olduğu Arap Mağrip Birliği, 17 Şubat 1989'da Fas'ın Marakeş kentinde kurulmuştu.

Birlik, özellikle Cezayir ile Fas arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle 1994'ten bu yana liderler düzeyinde toplanamıyor ve etkin faaliyette bulunamıyor.

- Cezayir-Fas gerginliği

Cezayir ile Fas arasındaki ilişkiler, bir süredir "soğuk" ve "gergin" olarak tanımlanıyor. Fas'ın 1975 yılında eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik hâlâ devam ediyor.

Ayrıca Fas'ın, Marakeş kentindeki terör saldırısının ardında Cezayirlilerin olduğu iddiasıyla Ağustos 1994'te bu ülkenin vatandaşlarından vize talep etmeye başlaması, Cezayir'in de buna cevaben Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapatması hissedilen gerginliğin başlıca sebepleri arasında sayılıyor.

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Cezayir Fas Mağrip Arap Birliğ

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