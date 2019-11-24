Cezayir'den Avrupa Parlamentosuna "Ülkemizin iç işlerine karışmayın" tepkisi

Tebbun, Avrupa Parlamentosuna hitaben "Bana içinizden bir ülke gösterin ki 9 ay boyunca tek damla kan akıtılmadan gösteri yapılmış olsun. Biz bugün sizin ülkelerinizde yapılan gösterilerde göz yaşartıcı gaz bombası ve cop kullanıldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Eski başbakanlardan ve cumhurbaşkanı adayı Abdulmecid bin Tebbun başkent Cezayir'de düzenlediği basın toplantısında, "Neden Cezayir konusunu görüşüyorlar, birbirimizi yediğimizi mi sanıyorlar? Halklarımızı ikinci sınıf insan olarak gören emperyalist düşünce halen hakim mi?" sorusunu yöneltti.

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de cumhurbaşkanı adaylarından 4'ü ve ülkedeki İslami eğilimli en büyük parti olan Barış Toplumu Hareketi, Cezayir'de yaşanan siyasi krizi görüşmek üzere toplanması beklenen Avrupa Parlamentosunun ülkelerinin iç işlerine karışmamasını istedi.

Cumhurbaşkanı adaylarından Ali bin Flis de seçim kampanyası kapsamında bulunduğu Msila kentinde basına yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosunun Cezayir'in iç işlerine karışmasını kabul etmediklerini belirtti. Bin Flis, Cezayirlilerin ülkenin iç meselelerini kendi aralarında çözeceğini vurguladı.

Demokratik Ulusal Birlik Genel Sekreteri ve cumhurbaşkanı adayı İzzeddin Meyhubi de yaptığı basın açıklamasında düzenlenmesi beklenen oturumun Cezayirlilere yönelik bir provokasyon olduğunu ifade etti.

- "Buteflika sessiz kalması için Fransa'ya para veriyordu"

Ulusal Bina Hareketi Başkanı Abdulkadir bin Karine de Ağvat kentinde yürüttüğü seçim kampanyasında "Bildiğiniz gibi Avrupa Parlamentosu daha önce tekerlekli sandalyedeki Cumhurbaşkanı Abdulaziziz Buteflika'nın kazandığı seçimleri nezih seçimler olarak gören açıklamalar yayımlıyordu. Bugün ne oldu da Cezayir seçimleriyle ilgili toplantı düzenlemeye karar verdiler. Ben size bunun sırrını açıklayayım; Buteflika sessiz kalması için Fransa'ya para veriyordu ancak bugün bu durum sona erdi." ifadelerini kullandı.