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Cezayir'den BM yetkilisinin "Afrikalı göçmenler eleştirisine" tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 23:34 | Son Güncelleme

Cezayir'den BM yetkilisinin "Afrikalı göçmenler eleştirisine" tepki

CEZAYİR (AA) - Cezayir, Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Hakları Özel Raportörü Felipe Gonzalez Morales'in "Cezayir, Afrikalı düzensiz göçmenleri toplu halde sınır dışı etmeyi durdurmalı." şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Morales'in Nijer'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından dün düzenlediği basın toplantısında göçmen haklarına ilişkin yaptığı açıklamaların hükümette şaşkınlık yarattığı belirtildi.

Morales'in söz konusu basın toplantısında Cezayir'e yönelttiği eleştirilerin "bütünüyle reddedildiği" vurgulanan açıklamada, "BM yetkilisi, görev alanının sınırlarını aşmış ve yasa dışı şekilde ikamet etmeleri nedeniyle ülkeden sınır dışı edilen kişilerin iddialarını doğru kabul etmiştir." denildi.

BM Göçmen Hakları Özel Raportörü Morales, Nijer'e yaptığı ziyaretin ardından dün düzenlediği basın toplantısında, düzensiz göçmenlere yönelik muameleleri nedeniyle Cezayir hükümetine bir takım eleştiriler yöneltmişti.

Cezayirli yetkililere, "Afrikalı düzensiz göçmenleri toplu halde Nijer'e sınır dışı etmeyi durdurmaları" çağrısında bulunan Morales, Cezayir'in bu yıl içinde 12 bin, 2014'ten bu yana ise 35 bin 600 Nijerli düzensiz göçmeni ülkelerine sınır dışı ettiğini aktarmıştı.

Cezayir İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi ise mart ayında yaptığı açıklamada, 2014'ten bu yana yaklaşık 27 Afrikalı düzensiz göçmeni ülkelerine gönderdiklerini bildirmişti.

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç Dairesi Başkanı Hasan Kasımi de geçen mayıs ayında yaptığı açıklamada, her yıl yaklaşık 90 bin düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla ülkeye geldiğini belirterek bu durumun kendileri için endişe verici olduğunu ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Afrikalı düzensiz göçmenler BM Cezayir Felipe Gonzalez Morales

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