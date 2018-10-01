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Cezayir'den Çin'e "ortaklığımızın ufku açık" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 23:44 | Son Güncelleme

Cezayir'den Çin'e "ortaklığımızın ufku açık" mesajı

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, ülkesinin Çin ile ortaklığının geleceği konusunda "çok iyimser" olduğunu ifade etti.

Cezayir resmi ajansı APS'de yer alan habere göre, Buteflika, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 69'uncu yıl dönümü münasebetiyle Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e tebrik mesajı gönderdi.

Buteflika mesajında, "Kuşak ve Yol projesi vesilesiyle sanayi, tarım, turizm ve teknoloji gibi hayati alanlar başta olmak üzere yatırım ve ortaklıkta ülkelerimizin ufkunun açık olduğu konusunda çok iyimserim." ifadelerine yer verdi.

Cezayir, eylül ayının başında Çin'in 5 yıl önce başlattığı "Yeni İpek Yolu" adıyla bilinen "Kuşak ve Yol" projesine resmi olarak katıldığını duyurmuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırmak ve bu rota üzerindeki ülkeler ile ekonomik ve ticari ilişkilerini artırmak amacıyla 2013'te "Kuşak ve Yol" projesini başlattıklarını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Buteflika Cinping çin ipek yolu kuşak

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