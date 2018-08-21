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Cezayir'den Fas'a "iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirme" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 22:35 | Son Güncelleme

Cezayir'den Fas'a "iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirme" mesajı

RABAT (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, Fas Kralı 6. Muhammed ile "kardeşlik, dayanışma ve iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirmek için" çalışmayı sürdürmek istediğini vurguladı.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, 6.Muhammed'e "Kral ve Halk Devrimi'nin" 65. yılı münasebetiyle telgraf gönderen Buteflika, iki ülkenin büyüme ve gelişim hedeflerini gerçekleştirecek iş birliğini önemsediklerini vurguladı.

Buteflika ayrıca, Fas Kralı 6. Muhammed ile "kardeşlik, dayanışma ve iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirmek için" çalışmayı sürdürme konusunda istekli olduğunu ifade etti.

Fas, Marakeş kentindeki terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğu iddiasıyla, Ağustos 1994'te bu ülkenin vatandaşlarından vize talep etmeye başlamıştı. Cezayir, Fas'ın vatandaşlarından vize talebine cevap olarak, Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapatmıştı.

İki ülke arasındaki ilişkiler hala "soğuk" olarak nitelenirken, en önemli sorunlardan birisinin de Batı Sahra olduğu belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
6. Muhammed Cezayir Fas

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