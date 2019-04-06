CEZAYİR (AA) - Cezayir, Libya'nın doğusundaki General Halife Hafter'in başkent Trablus'a yönelik askeri operasyonla sınır komşusunda yükselen silahlı gerginliğe ilişkin, taraflara uluslararası çözüm arayışlarını sekteye uğratmamak adına mantıklı davranma çağrısı yaptı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Libya'daki askeri gerilimin ülkenin içinde bulunduğu krizi derinleştireceği belirtilerek, ülkedeki tüm taraflar Birleşmiş Milletler'in (BM) gözetiminde "dış müdahelelerden" uzak bir diyaloğa davet edildi.

Libya'daki çatışmaların tarafı tüm grupları mantıklı davranmaya davet eden Cezayir Dışişleri Bakanlığı, müzakereyle elde edilecek sonucun ülkedeki krize kalıcı bir çözüm getireceği inancını koruduğunu vurguladı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, cuma günü Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

Yıllardır iç çatışmayla boğuşan Libya'da Hafter'in askeri gerginliği tırmandıran adımın ardından, ülkedeki silahlı çatışmalar hız kazandı.

