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Cezayir'den "Libya'daki çatışmalardan endişeliyiz" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 19:49 | Son Güncelleme

Cezayir'den "Libya'daki çatışmalardan endişeliyiz" açıklaması

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, Libya'daki çatışmalardan "derin endişe" duyduğunu belirtti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bin Salih, başkent Cezayir'i ziyaret eden Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.

Görüşmede Libya'daki son çatışmalar, ölümler ve meydana gelen zarardan "derin endişe" duyduğunu dile getiren Bin Salih, tüm çağrılara rağmen savaşın sürmesinin üzüntüsünü yaşadığını aktardı.

Libya krizi için siyasi çözümü savunan Bin Salih, ülkedeki mevcut durumun devam etmesinin, ayrılıkları derinleştireceğini, iç siyasi tıkanıklığı artıracağını ve dış müdahaleleri besleyeceğini ifade etti.

Görüşmede başkent Trablus başta olmak üzere Libya'da yaşanan olaylar ve bunların bölgeye yönelik "tehlikeli" yansımalarını ele alan ikili, Cezayir ile Libya ilişkilerini, bu ilişkileri destekleme ve geliştirme yollarını da konuştu.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac, General Halife Hafter'in Trablus'a yönelik saldırılarını görüşmek üzere çıktığı tur kapsamında önce Tunus'a gitmiş, ardından bir günlük ziyaret için Cezayir'e gelmişti.

- Libya'daki çatışmalar

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar, yaklaşık iki aydır devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütünün açıkladığı bilgilere göre, Trablus ve çevresindeki çatışmalarda 4 Nisan'dan bu yana yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulkadir bin Salih Cezayir Libya

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