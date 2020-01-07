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  4. Cezayir'den "Libya'nın başkenti Trablus kırmızı çizgidir" açıklaması

Cezayir'den "Libya'nın başkenti Trablus kırmızı çizgidir" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 02:08 | Son Güncelleme

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun: - "Trablus'ta 30 öğrencinin hayatını kaybetmesine neden olan askeri okula yönelik saldırı savaş suçu sayılır"

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid bin Tebbun, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'la görüşmesinde başkent Trablus'un kırmızı çizgi olduğunu ve bunu kimsenin aşmamasını beklediklerini vurguladı.

Cezayir haber ajansı APS'ye göre, Cumhurbaşkanı Tebbun, resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'e gelen Serrac ve beraberindeki heyeti kabulünde, uluslararası topluma ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Libya'da barış ve istikrarın sağlanması konusunda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirme çağrısı yaptı.

Cezayir'in Libya krizinin başlangıcından bu yana "yabancı müdahalesi olmadan Libya halkının birliği ve ülkenin toprak bütünlüğünü koruyacak siyasi bir çözüm bulunması" ilkesini benimsediğini belirten Tebbun, "Cezayir, Trablus'u kırmızı çizgi olarak görmekte bu çizgiyi kimsenin aşmamasını beklemektedir." ifadesini kullandı.

Tebbun, Cezayir'in, bölge halkının çıkarlarını ve devletlerinin birliğini tehdit ettiği ve bölgedeki barış ve güvenliğe zarar verdiği için, bölgenin dış müdahalelerden uzak tutulmasını istediğini vurguladı.

- Askeri okul saldırısı "savaş suçu"

Libya'daki şiddet olaylarını da kınayan Tebbun, "Trablus'ta 30 öğrencinin hayatını kaybetmesine neden olan askeri okula yönelik saldırının savaş suçu sayılacağını" kaydetti.

Ülkede çatışan tarafları, gerilimi sona erdirmeye ve dış güçleri de bu taraflara askeri destek sunmaktan vazgeçmeye çağıran Tebbun, krize siyasi çözüm bulunması için diyalog sürecinin yeniden başlatılmasını istedi.

Libya Başbakanı Serrac da ülkesindeki gelişmeler karşısında izledikleri yapıcı yaklaşımdan dolayı Tebbun'a teşekkür etti.

Libya'nın doğusundaki milis lideri Halife Hafter'i destekleyen yabancı savaş uçakları, 4 Ocak Cumartesi günü başkent Trablus'taki askeri bir okula, öğrencilerin yatış saati öncesi bahçede toplandıkları sırada hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 30 öğrenci hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), askeri okula düzenlenen saldırının Hafter müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Çin yapımı Wingloon II SİHA'sıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulmecid Tebbun Libya Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac

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