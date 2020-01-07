Cezayir'den "Libya'nın başkenti Trablus kırmızı çizgidir" açıklaması

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid bin Tebbun, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'la görüşmesinde başkent Trablus'un kırmızı çizgi olduğunu ve bunu kimsenin aşmamasını beklediklerini vurguladı.

Cezayir haber ajansı APS'ye göre, Cumhurbaşkanı Tebbun, resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'e gelen Serrac ve beraberindeki heyeti kabulünde, uluslararası topluma ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Libya'da barış ve istikrarın sağlanması konusunda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirme çağrısı yaptı.

Cezayir'in Libya krizinin başlangıcından bu yana "yabancı müdahalesi olmadan Libya halkının birliği ve ülkenin toprak bütünlüğünü koruyacak siyasi bir çözüm bulunması" ilkesini benimsediğini belirten Tebbun, "Cezayir, Trablus'u kırmızı çizgi olarak görmekte bu çizgiyi kimsenin aşmamasını beklemektedir." ifadesini kullandı.

Tebbun, Cezayir'in, bölge halkının çıkarlarını ve devletlerinin birliğini tehdit ettiği ve bölgedeki barış ve güvenliğe zarar verdiği için, bölgenin dış müdahalelerden uzak tutulmasını istediğini vurguladı.