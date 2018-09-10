CEZAYİR (AA) - Cezayir, Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümet'nin (UMH), Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) desteklediği General Halife Hafter'in "Cezayirlilere karşı savaş açma" şeklindeki açıklamalarını kınadığını duyurdu.

Cezayir devlet televizyonun haberine göre, Libya Dışişleri Bakanı Muhamed et-Tahir Seyyale, Cezayirli mevkidaşı Abdulkadir Musahil'i telefonla aradı.

Hafter'in açıklamalarını kınayan ve "sorumsuz" şeklinde niteleyen Seyyale, ülkesinin "Cezayir ile tarihi ve kardeşlik ilişkilerine bağlı olduğunu" vurguladı.

Cezayirli Bakan Musahil de "herhangi bir taraftan yapılan açıklamanın iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerini etkilemeyeceğini" ifade etti.

Musahil ayrıca diğer ülkelerin içişlerine karışmama ilkesi çerçevesinde Cezayir'in, Libya krizine siyasi çözüm arama konusundaki katkılarını sürdüreceğini kaydetti.

Öte yandan, Libya'daki Tuareg kabileleri de Cezayir'in, "Libya'nın istikrarını destekleyen bu açıklamalarını" takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Herhangi bir anlaşmazlık söz konusu olduğunda "diyalog yolunun" kullanılması çağrısında bulunan kabileler ortak açıklamasında, durumu daha da karmaşık hale getirecek herhangi bir eylemde bulunmamaya özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.