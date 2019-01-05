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Cezayir'e Arap göçmen girişi yasağı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.01.2019 23:35 | Son Güncelleme

Cezayir İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi: - "Cezayir pek çok tehlikeyle karşı karşıya. Bazı Arap ülkelerinde yaşananlarla alakaları olan ve ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan bu gruplarla ilgili yalanların uydurulmasına karşı uyarıda bulunuyorum"

CEZAYİR (AA) - Cezayir İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi, Arap ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerin Cezayir'in güney sınırından içeri girmesinin yasaklanması kararıyla ilgili olarak "ülkenin güvenliği kırmızı çizgidir" değerlendirmesinde bulundu.

Bedevi, ülkenin güneyindeki Mali sınırındaki Tin Zaouatine bölgesinde toplum önderleriyle görüşmesi sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, insan hakları kuruluşlarının, Suriye, Yemen ve Filistin uyruklu düzensiz göçmenlerin ülkeye girişinin yasaklanmasıyla ilgili eleştirilerine cevap verdi.

Bedevi, "Cezayir pek çok tehlikeyle karşı karşıya. Bazı Arap ülkelerinde yaşananlarla alakaları olan ve ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan bu gruplarla ilgili yalanların uydurulmasına karşı uyarıda bulunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Bahsettiği bu gruplar ve kişilerle ilgili ayrıntılı bilgi vermeyen Bedevi, halkın, devlet kurumlarına, orduya, sınır güvenlik güçlerine güvenmeleri gerektiğini belirterek, "Bu ülkenin güvenliği kırmızı çizgidir." dedi.

Cezayir, bir süredir Suriye, Yemen ve Filistin uyruklu düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerinin yasaklanması tartışmasına tanık oluyor. İnsan hakları kuruluşları ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Cezayir makamlarının söz konusu göçmenleri ülkeye girişlerinin hemen akabinde Nijer'e gönderdiğini açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığında Göçten Sorumlu Hüsam Kasımi ise daha önce yaptığı açıklamada, "sınır dışı edilenlerin göçmen ya da mülteci değil ülke güvenliğini tehdit eden kişiler olduklarını" dile getirmişti.

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Cezayir Cezayir İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi

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