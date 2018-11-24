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Cezayir'in "Arap Mağrip Birliğinin canlandırılması" çağrısı olumlu karşılandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 02:21 | Son Güncelleme

Cezayir'in çağrısının Arap Birliği ve Afrika Birliği tarafından olumlu karşılandığı belirtildi

CEZAYİR (AA) - Arap Birliği ve Afrika Birliği, Cezayir'in Arap Mağrip Birliğine, birliğin ve yapılarının canlandırılması amacıyla üye ülkelerin dışişleri bakanları düzeyinde toplantı düzenlenmesi çağrısını memnuniyetle karşıladı.

Cezayir ve diğer Arap basınında yer alan haberlere göre, Arap Birliği sözcüsü Mahmud Afifi, yaptığı açıklamada, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın, Cezayir'in Arap Mağrip Birliğine yeniden işlerlik kazanması için dışişleri bakanları düzeyinde toplantı düzenlenmesi çağrısını takdir ettiğini belirtti.

Afifi, "Cezayir'in bu adımı, Arap Mağrip Birliğine yeniden işlerlik kazandırılması ve birliğin yapılarının yeniden düzenli bir şekilde toplantılarının başlaması için verdiği önemi gösteriyor." ifadesini kullandı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki de çağrıdan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Cezayir resmi haber ajansı APS'de ismi açıklanmayan Avrupa Birliği sözcüsüne dayandırılan açıklamada da Cezayir'in, Arap Mağrip Birliğine, üye ülkelerin dışişleri bakanları düzeyinde toplantı düzenlenmesini çağrısının önemli olduğu ifade edildi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığınca perşembe günü yapılan açıklamada, Arap Mağrip Birliği Genel Sekreteri Tayyip el-Bekkuş'tan birliğin ve yapılarının canlandırılması amacıyla üye ülkelerin dışişleri bakanları düzeyinde toplantı düzenlenmesi talebinde bulunulduğu aktarılmıştı.

Bakanlık açıklamasında, Bekkuş nezdinde yapılan bu çağrı konusunda üye ülkelerin dışişleri bakanlarının da bilgilendirildiği duyurulmuştu.

Cezayir'in söz konusu toplantı talebinin, Fas Kralı 6. Muhammed'in iki hafta önce yaptığı "Cezayir ile ilişkilerin normalleştirilmesi, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için ortak komite kurulması ve 1994 yılından bu yana kapalı tutulan sınır kapılarının açılması" çağrısından sonra gelmesi dikkati çekmişti.

Fas Kralı 6. Muhammed'in çağrısına Cezayir yönetimi henüz resmi bir cevap vermedi.

Cezayir, Fas, Libya, Moritanya ve Tunus'un üye olduğu Arap Mağrip Birliği, 17 Şubat 1989'da Fas'ın Marakeş kentinde kurulmuştu.

Birlik, özellikle Cezayir ile Fas arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle 1994'ten bu yana liderler düzeyinde toplanamıyor ve etkin faaliyette bulunamıyor.

- Cezayir-Fas gerginliği

Cezayir ile Fas arasındaki ilişkiler, bir süredir "soğuk" ve "gergin" olarak nitelendiriliyor. Fas'ın 1975 yılında eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik sürüyor.

Ayrıca Fas'ın, Marakeş kentindeki terör saldırısının ardında Cezayirlilerin olduğu iddiasıyla Ağustos 1994'te bu ülkenin vatandaşlarından vize talep etmeye başlaması, Cezayir'in de buna cevaben Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapatması hissedilen gerginliğin başlıca nedenleri arasında sayılıyor.

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Afrika Birliği Arap Birliği Arap Mağrib Birliği Cezayir

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