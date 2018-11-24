CEZAYİR (AA) - Arap Birliği ve Afrika Birliği, Cezayir'in Arap Mağrip Birliğine, birliğin ve yapılarının canlandırılması amacıyla üye ülkelerin dışişleri bakanları düzeyinde toplantı düzenlenmesi çağrısını memnuniyetle karşıladı.

Cezayir ve diğer Arap basınında yer alan haberlere göre, Arap Birliği sözcüsü Mahmud Afifi, yaptığı açıklamada, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın, Cezayir'in Arap Mağrip Birliğine yeniden işlerlik kazanması için dışişleri bakanları düzeyinde toplantı düzenlenmesi çağrısını takdir ettiğini belirtti.

Afifi, "Cezayir'in bu adımı, Arap Mağrip Birliğine yeniden işlerlik kazandırılması ve birliğin yapılarının yeniden düzenli bir şekilde toplantılarının başlaması için verdiği önemi gösteriyor." ifadesini kullandı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki de çağrıdan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Cezayir resmi haber ajansı APS'de ismi açıklanmayan Avrupa Birliği sözcüsüne dayandırılan açıklamada da Cezayir'in, Arap Mağrip Birliğine, üye ülkelerin dışişleri bakanları düzeyinde toplantı düzenlenmesini çağrısının önemli olduğu ifade edildi.