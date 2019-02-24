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Cezayir'in en büyük sendikasından Buteflika'nın adaylığına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 21:01 | Son Güncelleme

Genel İşçi Birliği Genel Sekreteri Abdulmecid Sidi es-Said - "Buteflika'nın alternatifinin olduğunu düşünmüyoruz"

CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki en büyük sendika olan Genel İşçi Birliğinin Genel Sekreteri Abdulmecid Sidi es-Said, ülkede tartışmalara neden olan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili, "Buteflika'nın alternatifinin olduğunu düşünmüyoruz." dedi.

Petrol endüstrisinin millileştirilmesinin yıl dönümü dolayısıyla Edrar kentinde düzenlenen törende konuşan Genel İşçi Birliği Genel Sekreteri Abdulmecid Sidi es-Said, "Sendika, Buteflika'nın adaylığından yana ve bu seçiminde ısrarcı. Buteflika'nın alternatifinin olduğunu düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cezayir'de terör eylemlerinin yaşandığı 90'lı yıllara işaret eden Said, Buteflika'nın "kara günlerin ardından ülkeye barış getiren kişi" olduğunu belirtti.

Said, "Evlerin ve fabrikaların yandığı, kan ve gözyaşı dolu o yıllara geri dönmek mi istiyorsunuz? Hayır, hayır ve hayır diyoruz. Bu nedenle Abdulaziz Buteflika'nın adaylığını tercih ediyoruz." diye konuştu.

Törene Buteflika'nın seçim kampanyasını yürüten Abdulmelik Sellal, İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi ve Enerji Bakanı Mustafa Kaytuni de katıldı.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve sağlık sorunları arasında dört dönemdir görev yapan 81 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ise ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulaziz Buteflika Cezayir Genel İşçi Birliği

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