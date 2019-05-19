Cezayir'in geçici Cumhurbaşkanı'ndan öğrencilere mesaj

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, ülkenin içinde bulunduğu dönemin, umut vadeden bir geleceğin habercisi olduğunu ve mevcut krizden daha güçlü bir şekilde çıkacaklarını belirtti.

Cezayir haber ajansı APS'nin haberine göre, Bin Salih, Ulusal Öğrenci Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Bin Salih mesajında, "Cezayir'in içinde bulunduğu dönem, halkın yöneticilerini seçeceği, nezih ve adil rekabetin garanti altına alınacağı umut vadeden bir geleceği müjdeliyor." ifadesini kullandı.

Bin Salih, ülkenin, vatan sevgisiyle dolu evlatları sayesinde yaşadığı krizden daha güçlü bir şekilde çıkacağına inandığını kaydetti.

Cezayir'de bugün binlerce öğrenci, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevde kalmasını protesto için başkent Cezayir'de eylem yapmıştı.

Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel protestolar, ordunun "uyarıları" sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Buteflika'nın 2 Nisan'da istifa etmesine rağmen 2 aydan fazladır aralıksız devam ediyor.

Göstericiler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşan isimlerin görevden alınması ve bu kişilerden hesap sorulmasını talep ediyor.

