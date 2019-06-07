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Cezayir’in geçici devlet başkanı: “Seçimlere kadar buradayım”

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2019 12:34 | Son Güncelleme

Cezayir’in geçici devlet başkanı Abdelkader Bensalah, seçimlere kadar görev başında kalacağını söyledi.Cezayir’in geçici devlet başkanı Abdelkader Bensalah televizyondan yaptığı konuşmasında, yapılacak yeni bir devlet başkanlığı seçimine kadar görevde kalacağını söyleyerek, “Devlet başkanının görevlerini yeni bir devlet başkanı seçilene kadar yerine getirmek zorundayım, sorumluluğun farkındayım” dedi.Cezayir Anayasa Konseyi 2 Haziran’da yaptığı açıklamada, devlet başkanlığı seçimlerinin 4 Temmuz’da yapılmasının imkansız olduğunu açıklamıştı.

Cezayir’in geçici devlet başkanı Abdelkader Bensalah, seçimlere kadar görev başında kalacağını söyledi.
Cezayir’in geçici devlet başkanı Abdelkader Bensalah televizyondan yaptığı konuşmasında, yapılacak yeni bir devlet başkanlığı seçimine kadar görevde kalacağını söyleyerek, “Devlet başkanının görevlerini yeni bir devlet başkanı seçilene kadar yerine getirmek zorundayım, sorumluluğun farkındayım” dedi.
Cezayir Anayasa Konseyi 2 Haziran’da yaptığı açıklamada, devlet başkanlığı seçimlerinin 4 Temmuz’da yapılmasının imkansız olduğunu açıklamıştı. Yerel basının iddiasına göre yarışın içinde olan iki aday Hakim Hamadi ve Hamid Touahri’nin adaylıklarının kabul görmediği için bu kararın alındığını iddia etti. Yürürlükte olan yasalara göre, adayların çeşitli belgelere ek olarak, ülkenin değişik şehirlerinden en az 60 milletvekilinin imzasını Anayasa Konseyine sunması gerekiyor. Diğer adaylardan daha fazla desteği olmasına rağmen emekli subay Lakhdar Benzahia’nın, 1999’da Abdelaziz Bouteflika’nın yaptığı gibi seçimlerde tek aday olarak girmek istemediği için adaylıktan kaçınması dikkat çekti.
1999’dan bu yana iktidarda olan 82 yaşındaki Abdülaziz Buteflika, 2 Nisan’da Anayasa’nın 102’nci maddesi gereği sağlık nedenlerinden dolayı istifa etmişti.

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