"Cezayir'in içinde bulunduğu krizden anayasal çıkış yolu var"

CEZAYİR (AA) - ABBAS MEYMUNİ - Cezayir'de anayasal geçiş sürecinin başlamasına rağmen sürecin baş aktörlerine "eski rejimin temsilcisi olduğu" nedeniyle halktan yükselen kesin itiraz, krizden çıkış için anayasal çözümleri tartışmaya açtı.

Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın 2 Nisan'daki istifasından sonra anayasaya göre parlamentonun üst kanadı Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih'in geçici cumhurbaşkanlığını üstlenmesiyle geçiş dönemi başladı.

Bin Salih, yeni cumhurbaşkanı seçiminin 4 Temmuz'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Buteflika'nın istifasında üst üste uyarılarıyla kritik rol oynayan ordu da anayasal geçiş sürecini desteklediğini duyurdu.

Kağıt üzerinde olumlu görünen bu gelişmelere rağmen başkentte ve ülkenin diğer şehirlerinde cuma günü sokağa dökülen yüz binlerce Cezayirli ise "Buteflika rejiminin kalıntıları" suçlamasıyla geçiş süreci aktörlerine itiraz etti.

Cezayirliler, geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, Başbakan Nureddin Bedevi ve hükümeti, son olarak da yargının en üst makamındaki Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz'ın gitmesi konusunda sokakta tek sesli kitlesel bir tavır ortaya koydu.