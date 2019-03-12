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Cezayir'in yeni başbakanından halka aralıksız hizmet taahhüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 17:44 | Son Güncelleme

Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi: "Cezayir halkına gece gündüz onları dinleyeceğime, onlara hizmet edeceğime ve her zaman yanlarında olacağıma söz veriyorum"

CEZAYİR (AA) - Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi, halka ara vermeksizin hizmet taahhüdünde bulundu.

Bedevi, eski Başbakan Ahmed Uyahya'dan görevi teslim almasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cezayir'in tarihinde önemli bir dönem yaşandığını belirtti.

Başbakan Bedevi, "Cezayirliler, geçen haftalar boyunca dile getirdikleri taleplerinin hayata geçirilmesini bekliyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika ile dünkü görüşmesinde, reformların hayata geçirilmesi ve takip edilmesi için çalışacağını taahhüt ettiğini aktaran Bedevi, "Aynı şekilde Cezayir halkına da gece gündüz onları dinleyeceğime, onlara hizmet edeceğime ve her zaman yanlarında olacağıma söz veriyorum." ifadelerine yer verdi.

- Nureddin Bedevi kimdir?

Başkent Cezayir'de 22 Aralık 1959'da dünyaya gelen Nureddin Bedevi, Cezayir Milli İdare Akademisi'nden mezun oldu.

Çeşitli mali ve ve idari görevlerde bulunan Bedevi, Sidi Belabbas, Burc Bu Ariric, Satif ve Konstantin vilayetlerinde valilik yaptı.

Bedevi, 2015 yılından itibaren Abdülmelik Selal, Abdulmecid Tebbun ve Ahmed Uyahya'nın başbakanlığı döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika'nın dün cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelemesi, 5. dönem adaylığını geri çekmesiyle birlikte Başbakan Ahmed Uyahya'nın yerine Bedevi getirildi.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

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