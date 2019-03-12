Cezayir'in yeni başbakanından halka aralıksız hizmet taahhüdü

CEZAYİR (AA) - Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi, halka ara vermeksizin hizmet taahhüdünde bulundu.

Bedevi, eski Başbakan Ahmed Uyahya'dan görevi teslim almasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cezayir'in tarihinde önemli bir dönem yaşandığını belirtti.

Başbakan Bedevi, "Cezayirliler, geçen haftalar boyunca dile getirdikleri taleplerinin hayata geçirilmesini bekliyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika ile dünkü görüşmesinde, reformların hayata geçirilmesi ve takip edilmesi için çalışacağını taahhüt ettiğini aktaran Bedevi, "Aynı şekilde Cezayir halkına da gece gündüz onları dinleyeceğime, onlara hizmet edeceğime ve her zaman yanlarında olacağıma söz veriyorum." ifadelerine yer verdi.

- Nureddin Bedevi kimdir?

Başkent Cezayir'de 22 Aralık 1959'da dünyaya gelen Nureddin Bedevi, Cezayir Milli İdare Akademisi'nden mezun oldu.

Çeşitli mali ve ve idari görevlerde bulunan Bedevi, Sidi Belabbas, Burc Bu Ariric, Satif ve Konstantin vilayetlerinde valilik yaptı.