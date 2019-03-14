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Cezayir’in Yeni Başbakanı’ndan ‘Teknokrat Bir Hükümet’ Vaadi

14.03.2019 19:34 | Son Güncelleme

Cezayir’in yeni başbakanı Nureddin Bedevi halkın talepleri karşısında atacağı adımları açıkladı. Bedevi, ülkede acilen siyasal değişim görmek isteyen genç Cezayirliler’in taleplerini de gözönünde bulunduracak, teknotrat bir hükümet kuracağını kaydetti

Cezayir’in Yeni Başbakanı’ndan ‘Teknokrat Bir Hükümet’ Vaadi

Cezayir’in yeni başbakanı Nureddin Bedevi halkın talepleri karşısında atacağı adımları açıkladı. Bedevi, ülkede acilen siyasal değişim görmek isteyen genç Cezayirliler’in taleplerini de gözönünde bulunduracak, teknotrat bir hükümet kuracağını kaydetti.

Yirmi yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika’nın, ülke genelinde cereyan eden protestolar sonucunda yaklaşan seçimlerde beşinci kez adaylığını koymayacağını açıklamış olması ülkede henüz suları durulmasını sağlamadı.

Diğer taraftan Buteflika’nın geri adımını takiben istifa eden eski başbakan Ahmed Ouyahiya’nın yerine atanan Bedevi muhalefeti diyaloğa çağırdı. Ancak göstericilerin öncü olarak kabul ettiği siyasetçiler ve aktivistlerden oluşan muhalifler de şu an için uzlaşma masasına oturma niyetleri olmadığını söylüyor.

Cezayir'de haftalarca süren protestoların ardından Abdülaziz Buteflika 5. kez devlet başkanlığına aday olmayacağını açıklamıştı.

Buteflika protestoların ilk günlerinde ise adaylık başvurusu yapmıştı.

82. yaşındaki Buteflika Cenevre'den tedaviden döndükten sonra bir daha aday olmayacağını kaydetmişti.

Buteflika 20 yıldır iktidardaydı.

Abdülaziz Buteflika, 2013 yılında geçirdiği inmenin ardından kamuoyu önüne çok az çıkıyordu.

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