Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun kimdir?

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in eski Başbakanı Abdulmecid Tebbun (74), dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 58'ini alarak ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1962'den sonra 10.Cumhurbaşkanı oldu.

Bağımsız Ulusal Seçim İdaresi Başkanı Muhammed Şerefi, başkent Cezayir'de düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 24,5 milyon seçmenin bulunduğu ülkede yurt içinde katılımın yüzde 41,1, yurt dışındaysa yüzde 39,8 olduğunu açıkladı.

Şerefi, seçimlerde yarışan beş adaydan biri olan eski Başbakan Abdulmecid Tebbun'un 4 milyon 945 binden fazla oy alarak yüzde 58,1 ile ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu.

Seçimde İslami eğilimli partinin adayı Abdülkadir bin Karine'nin oyların yüzde 17'sini alarak ikinci olduğunu aktaran Şerefi, diğer bir eski Başbakan Ali bin Flis'in ise oyların yüzde 10,5'ini alarak üçüncü olduğunu söyledi. Şerefi ayrıca adaylardan İzzedin Meyhubi'nin oyların yüzde 7,2'sini ve Abdulaziz Baliyd'in ise yüzde 6,6'sını aldığını aktardı.

Cezayir'deki ilgili yasaya göre seçimin nihai sonucunun bir hafta içinde Anayasa Konseyi tarafından açıklanması gerekiyor.