Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Tebbun'un öncelikleri

CEZAYİR (AA) - ABBAS MEYMUNİ - Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun bugün yemin ederek resmen görevine başlarken, ülke özellikle kötü yaşam koşullarının neden olduğu siyasi kaos ve toplumsal öfkeyle çalkalanmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı göreviyle birlikte geçmişin sorunlarını da devralan Tebbun, şu ana kadar yaptığı konuşmalarda üç konuyu öncelikli mesele olarak ele alacağını açıkladı. Bu konular: Anayasa'da düzenleme, seçim yasasının değiştirilmesi ve "çete mağdurlarının" itibarlarının iadesi.

12 Aralık'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen gösterilerin halen devam ettiği Cezayir'de, Tebbun'un izleyeceği siyaset ve sonuçları tartışılıyor.

- Siyasi hayatın düzenlenmesi

Anayasa'da yapılacak düzenlemeyi ilk önceliği olarak belirleyen Tebbun, cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında "Anayasa'da kapsamlı bir düzenlemeye gidilmesi için üniversiteler ve uzmanlardan taslak metin oluşturmalarını isteyeceğini" açıkladı.

Tebbun, Anayasa'da ne gibi değişiklikler amaçladığını belirtmezken, oluşturulacak nihai metnin halkın onayına sunulmak üzere referanduma gideceğini kaydetti.