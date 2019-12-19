Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı'ndan "Anayasa değişikliği" vurgusu

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, "yeni cumhuriyetin" inşa edilmesi yönünde uzlaşı yoluyla köklü bir Anayasa değişikliği için çalışacaklarını belirtti.

Ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Tebbun, bugün yemin ederek resmen görevine başladı. Tebbun, yemin töreninde yaptığı konuşmada, seçim kampanyası sırasında verdiği vaatler hakkında şunları söyledi:

"Halka verdiğim taahhütler var. Yakın zamanda yeni cumhuriyetin inşası için Anayasa'da yapılacak değişiklik dahil olmak üzere verdiğim vaatlerin uygulanması noktasında uzlaşıya dayalı bir metot izleyeceğiz."

- Yeni Anayasa'nın öncelikleri

Tebbun, cumhurbaşkanının yetkilerini azaltan, yalnızca iki dönem seçilmesini öngören bir Anayasa inşa edeceklerini belirterek, yasama, yürütme ve yargıda güç dengesinin sağlanacağını vurguladı.

Yeni Anayasa'da yolsuzluğa tolerans gösterilmeyeceğine de dikkati çeken Tebbun, halkın bilgi edinme ve gösteri yapma hakkının sağlanacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tebbun, ekonomide dışa bağımlılıktan da ülkeyi kurtaracağını belirtti. Bu yönde bir ekonomi politikası izleyeceklerini kaydeden Tebbun, kamu parasını yönetme gibi konularda herhangi bir müdahaleye izin vermeyeceğini ifade etti.