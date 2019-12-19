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Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı'ndan "Anayasa değişikliği" vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 18:53 | Son Güncelleme

Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, yemin töreninde "yeni cumhuriyetin" inşası için köklü bir Anayasa değişikliğine gideceklerini söyledi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, "yeni cumhuriyetin" inşa edilmesi yönünde uzlaşı yoluyla köklü bir Anayasa değişikliği için çalışacaklarını belirtti.

Ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Tebbun, bugün yemin ederek resmen görevine başladı. Tebbun, yemin töreninde yaptığı konuşmada, seçim kampanyası sırasında verdiği vaatler hakkında şunları söyledi:

"Halka verdiğim taahhütler var. Yakın zamanda yeni cumhuriyetin inşası için Anayasa'da yapılacak değişiklik dahil olmak üzere verdiğim vaatlerin uygulanması noktasında uzlaşıya dayalı bir metot izleyeceğiz."

- Yeni Anayasa'nın öncelikleri

Tebbun, cumhurbaşkanının yetkilerini azaltan, yalnızca iki dönem seçilmesini öngören bir Anayasa inşa edeceklerini belirterek, yasama, yürütme ve yargıda güç dengesinin sağlanacağını vurguladı.

Yeni Anayasa'da yolsuzluğa tolerans gösterilmeyeceğine de dikkati çeken Tebbun, halkın bilgi edinme ve gösteri yapma hakkının sağlanacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tebbun, ekonomide dışa bağımlılıktan da ülkeyi kurtaracağını belirtti. Bu yönde bir ekonomi politikası izleyeceklerini kaydeden Tebbun, kamu parasını yönetme gibi konularda herhangi bir müdahaleye izin vermeyeceğini ifade etti.

- Dış politikada, "barış ve terörle mücadele" vurgusu

Cezayir'in dış politikasında atacağı adımlara ilişkin Cumhurbaşkanı Tebbun, şunları aktardı:

"Başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmeyi şiddetle reddediyorum. Terör ve suçlarla mücadele konusunda dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla iş birliği yapmaya da devam edeceğiz."

Tebbun, komşu ülke Libya'da yaşananlara dair ise "Libya'da istikrar ve birliğin sağlanması için çalışacağız. Cezayir, kardeş ülke Libya'yı saflarını birleştirmeye ve dış müdahaleleri reddetmeye çağırıyor." ifadesini kullandı.

Seçim kampanyası sırasında mevcut sistemde yasama, yürütme ve yargı arasında bir güç dengesizliği olduğunu ifade eden Tebbun, Cumhurbaşkanına verilmiş geniş yetkileri azaltmak istediği yönünde görüş bildirmişti.

Cezayir'de son Anayasa değişikliği 2016 yılında yapılmıştı. Önemli bir değişiklik getirmeyen düzenlemede Cumhurbaşkanının yetkileri artırılmış ancak buna karşın denetlenmesi konusunda bir mekanizma belirlenmemişti.

Abdulmecid Tebbun, 12 Aralık'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 58'ini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmuştu.

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Abdulmecid Tebbun Cezayir

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