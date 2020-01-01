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  4. Cezayir'in yolsuzluktan yargılanan en zengin iş adamı serbest

Cezayir'in yolsuzluktan yargılanan en zengin iş adamı serbest

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 13:52 | Son Güncelleme

Mahkeme, yalnızca Cezayir'in değil Kuzey Afrika'nın da en zengin kişisi olarak gösterilen Rebrab'ı döviz kaçırmak ve sahte para kullanmaktan suçlu buldu

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de dolandırıcılıktan suçlu bulunarak 6 ay hapis cezasına çarptırılan ülkenin en zengin iş adamı İsad Rebrab, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı.

Yerel medyadaki haberlere göre, Cezayir mahkemesi geçen nisan ayından bu yana tutuklu yargılanan Rebrab'ı "döviz kaçırmak ve sahte para kullanmaktan" suçlu bulurken, "sanayi ürünlerinin ithalatı sırasında gümrüğe yanlış beyan verme" suçlamasından ise beraat ettirdi.

Rebbab hakkında 6 ay hapis ve 1 milyar Cezayir dinarı (yaklaşık 9 milyon dolar) para cezası veren mahkeme, 22 Nisan'dan bu yana tutuklu bulunan iş adamının cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine hükmetti.

Çelik, gıda ve elektronik gibi birçok alanda faaliyet gösteren Cevital Holding'in kurucusu İsad Rebbab, Forbes dergisi tarafından yalnızca Cezayir'in değil Kuzey Afrika'nın da en zengin kişisi olarak gösteriliyor. Rebbab'ın kişisel servetinin 3,8 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir hapis İsad Rebrab

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