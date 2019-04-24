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Cezayirli 5 milyarder tutuklandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2019 17:43 | Son Güncelleme

Cezayir’de eski Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika’ya yakın olan ve Pazartesi günü gözaltına alınan, ülkenin en zengin iş adamı Issad Rebrad dahil, 5 milyarder tutuklandı.Cezayir’de eski Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika’nın istifasından sonra açılan yolsuzluk soruşturmasının kapsamı ülkenin en güçlü ailesine kadar ulaştı.

Cezayir’de eski Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika’ya yakın olan ve Pazartesi günü gözaltına alınan, ülkenin en zengin iş adamı Issad Rebrad dahil, 5 milyarder tutuklandı.
Cezayir’de eski Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika’nın istifasından sonra açılan yolsuzluk soruşturmasının kapsamı ülkenin en güçlü ailesine kadar ulaştı. Eski hükümetin en büyük destekçilerinden olan Kouninef ailesinden Abdelkader, Reda, Karim ve Tarek kardeşler ve ülkenin en zengin iş adamı Issad Rebrab geçici olarak tutuklandı. Mahkeme, tutuklu sanıkların kamu ihalelerinde hile, kamu görevlileriyle ticaret ve hazine arazisini gasp etme suçlarıyla yargılandığını açıkladı.
Kouninef ailesinin, eski Devlet Başkanının kardeşi ve Baş Danışmanı Said Buteflika ile güçlü ilişkilere sahip olduğu biliniyor.
Cezayir mahkemesi, Pazar günü eski başbakan Ahmed Uyahya ve mevcut Maliye Bakanı Muhammed Lukal’i "kamu fonlarını israf etme ve usulsüz ayrıcalık sağlama" iddiaları hakkında mahkemeye davet etmişti.

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