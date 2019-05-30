Cezayirli aktivist açlık grevinde öldü

Fransız gazetesi Le Monde, Cezayirli aktivistin 2015'te iki yıl parmaklıklar arkasında kaldığı dönemde aralıklarla girdiği açlık grevleri sırasında sağlığının bozulduğunu öne sürdü.

- Geçmiş açlık grevleri sağlığını tahrip etti

Müvekkilinin demir parmaklıklar arkasında "sıkıntı çektiğini ve bakımsız kaldığını" ifade eden Debuz, yetkililer hakkında şikayetçi olacağını belirtti.

Yerel basındaki haberlere göre, Fehar'ın avukatı Salah Debuz, "devlet güvenliğini sarsmak" suçlamasıyla mart ayında tutuklanan müvekkilinin 50 günden fazla süren açlık grevi sonucunda salı gecesi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Uluslararası Af Örgütü, Fehar'ın ölümünün tüm ayrıntılarıyla soruşturulmasını isterken, Cezayir makamlarına da "aktivistlere ve göstericilere karşı baskıcı politikaları gözden geçirme çağrısında" bulundu.

Fehar son olarak Gardeya bölgesindeki Amazig asıllı Muzabit kabilesine karşı "ayrıştırıcı" tutumu eleştirdiği bir röportajı nedeniyle tutuklanmıştı.

Amazigler, Cezayir'in yaklaşık 41 milyonluk nüfusunun yüzde 30'unu oluşturduğu ifade ediliyor.

