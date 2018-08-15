Cezayirli âlim Ebu Bekir el-Cezairi vefat etti

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'daki Medine-i Münevvere İslam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebu Bekir el-Cezairi, 97 yaşında hayatını kaybetti.
Suudi Arabistan yerel medyasının haberine göre, Medine-i Münevvere'de yaşamını yitiren Şeyh Cezairi'nin cenazesi, yıllarca tefsir ve hadis dersleri verdiği Mescid-i Nebevi'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cennetu-l Baki kabristanına defnedildi.
Cezairi, geçen yıl zatürre nedeniyle Medine'deki Prens Muhammed bin Abdulaziz hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
İslam alimi, müfessir ve vaiz Ebu Bekir el-Cezairi, yıllardır Mescid-i Nebevi'de vaaz veriyordu.
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- Şeyh Ebu Bekir el-Cezairi kimdir?
Cezayir'in güneyindeki Biskra kentinin "Lîva" köyünde 1921'de dünyaya gelen Cezairi, ilim hayatına Kuran-ı Kerim ve bazı Arapça gramer metinlerini ezberleyerek başladı.
Ailesiyle 1953'te Medine-i Münevvere'ye giden Cezairi, burada dini eğitim faaliyetleriyle ilgilendi. Daru'l Hadis ve Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığına bağlı bazı okullarda hadis ve tefsir dersleri verdi.
Cezairi, 1960'tan beri görev yaptığı, Medine-i Münevvere İslam Üniversitesi'nde 1986'da profesör oldu.
Yarım asırdan fazla yaşadığı Medine-i Münevvere'deki Mescid-i Nebevi'de tefsir ve hadis ders halkaları oluşturdu.
Şeyh Cezairi'nin 10 ciltlik Kuran-ı Kerim tefsiri "Eyseru't Tefasir"in yanı sıra Türkçe'ye tercüme edilmiş çok sayıda eseri bulunuyor.
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