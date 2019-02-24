Cezayirli alim Kur'an-ı Kerim'in Berberice tefsirini yayımladı

Ancak Fransa'ya karşı 1954'te başlayan bağımsızlık mücadelesine katılması sebebiyle 1958'den Cezayir'in bağımsızlığına kavuştuğu 1962'ye kadar 4 yıl hapis yattığını kaydeden Tayyib, bu nedenle ilim hayatının sekteye uğradığını anlattı.

"Çocukluğumda Kur'an-ı Kerim'i ezberledim ancak o zamanlar Kur'an-ı Kerim'in yalnızca tilavet amacıyla okunduğu zannediyordum." diyen Tayyib, daha sonra Kuran-ı Kerim'i anlamak için Arapça öğrenmeye başladığını ifade etti.

Cezayir'in doğu kesimindeki Tizi Vuzu kentinde 20 Haziran 1934'te dünyaya gelen Tayyib, ilk Kuran eğitimine buradaki bir merkezde başladığını ve hafızlık yaptığını belirtti.

Tayyib, AA muhabirine, Kur'an-ı Kerim'i anlama yolundaki hayatını ve ilk Berberice tefsiri nasıl yazdığını anlattı.

Cezayir'in İslami ilimler alanında en önemli isimlerinden 85 yaşındaki Tayyib, yıllar süren zorlu çalışmalarının ardından 2010 yılında Kur'an-ı Kerim'in Berberice mealini çıkarırken, geçen ay da tefsirini yayımlandı.

CEZAYİR (AA) - HUSAMEDDİN İSLAM - Cezayirli İslam alimi Si Hac Muhanned et-Tayyib, Kuzey Afrika'da yaşayan Berberi toplumunun İslam'ı anlamalarına yardımcı olmak için Kur'an-ı Kerim'in Berberice tefsirini yayımladı.

Cezayir'in bağımsızlığını kazanmasıyla özgürlüğüne kavuşan Tayyib, akademik hayatına devam ederek Tizi Vuzu Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduğunu ve fakültede bir süre çalışmalar yaptıktan sonra görevli olarak Fransa'ya gidip 4 yıl burada kaldığını aktardı.

- Kuran-ı Kerim'in Berberice meali fikri ve ilk çalışmaları

İlim hayatına başladığından bu yana Kur'an-ı Kerim'deki kelimelerin Berbericedeki karşılıklarıyla ilgili çalışmalar yapma düşüncesinin aklında olduğunu söyleyen Tayyib, ancak üniversiteden mezun olduktan sonra yaptığı ilk çalışmaların Berbericenin sınırlı ve basit bir yapıya sahip olması nedeniyle sonuçsuz kaldığını dile getirdi.

Tayyib, "Daha sonra eski Din İşleri Bakanı Ebu Abdullah Gulamullah'ın 2000 yılında benden Kur'an-ı Kerim'in Berberice anlaşılması için çalışmalar yapmamı istemesi üzerine tekrar masa başına geçtim. Uzun süren çalışmalar sonucu Kur'an-ı Kerim'in Berbericeye ilk meali 2010 yılında yayımlandı." dedi.

- Mealden tefsire uzanan yol

Mealin yayımlanmasının kendisini teşvik ettiğini belirten Tayyib, mealin daha iyi anlaşılması için duyulan ihtiyaç nedeniyle tefsir yazmaya karar verdiğini dile getirdi.