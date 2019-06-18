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Cezayirli alimlerden "Mursi'nin değerlerine sahip çıkma" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 23:12 | Son Güncelleme

Cezayirli alimlerden "Mursi'nin değerlerine sahip çıkma" çağrısı

CEZAYİR (AA) - Cezayir Müslüman Alimler Cemiyeti, Mısırlılar ve tüm İslam dünyasına, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin uğruna hayatını verdiği değerlere sahip çıkma çağrısı yaptı.

Cemiyet tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mursi'nin vefatının, sadece ailesi için değil tüm İslam dünyası için pek çok insanın pek tanımadığı bir değer ve ilke adamının kaybı olduğu belirtildi.

Mursi'nin, Mısır tarihindeki seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olduğu hatırlatılan açıklamada, özel olarak Mısırlıların genel olarak ise tüm Müslümanların, Mursi'nin mücadelesini verdiği ve ülke içindeki ve dışındaki baskıcı güçler sebebiyle halkın mahrum kaldığı yüce siyasi değerlere sahip çıkması gerektiği kaydedildi.

- Mahkeme salonunda vefat etmişti

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67), yargılandığı “Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk” davasının duruşması esnasında dün hayatını kaybetmişti.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Muhammed Mursi

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