Cezayirli avukatlar Buteflika'nın adaylığını boykot ediyor

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in doğu kentlerinde avukatlar, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto etmek için çarşamba gününden itibaren süresiz olarak duruşmaları boykot edeceklerini duyurdu.

Konstantin Bölgesi Avukatlar Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki mevcut kritik dönem, Anayasa ve yasalara aykırı gelişmeler göz önüne alınarak, Buteflika'nın beşinci kez bu görevi yapmasının kabul edilemeyeceği belirtildi.

Avukatların Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto etmek için 6 Mart'tan itibaren süresiz olarak yetki alanındaki mahkemelerde yargı işlerini boykot edeceği ifade edilen açıklamada, Konstantin, Mila, Cicel ve Skikda kentlerindeki avukatlar, 7 Mart'ta mahkemeler önünde siyah cübbeleriyle gösteriler düzenlemeye çağrıldı.

Konstantin Bölgesi Avukatlar Sendikası, Konstantin, Mila, Cicel ve Skikda kentlerini kapsıyor.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Hükümet yanlısı partiler, Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ise ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.

