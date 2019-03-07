Cezayirli avukatlardan Buteflika karşıtı gösteri

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de avukatlar Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto etmek için Anayasa Mahkemesi binasına yürüdü.

Başkent Cezayir'deki Enerji Bakanlığı binasının önünde siyah cübbeleriyle toplanan avukatlar, Anayasa Mahkemesi binasına doğru harekete geçti.

Avukatlar, "Beşinci dönem anayasaya aykırı", "Anayasanın dikkate alınmamasına hayır" ve "Halkın iradesinin görmezden gelinmesine hayır" gibi sloganlar attı.

Cezayirli Avukatlar Sendikası tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, "Sendika, gelecek pazartesi gününden itibaren 4 gün boyunca ülke genelinde yargı organlarındaki tüm adli işlemlerde grev kararı aldı. Davacıların haklarını koruma hedefiyle daha önce kararlaştırılan duruşmalar grev kararından muaf tutulacak." ifadeleri kullanılmıştı.

- Buteflika'nın tartışmalara neden olan adaylığı

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.