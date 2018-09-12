CEZAYİR (AA) - Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil, Arap Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan karşılaşmada Cezayirli taraftarların "Allah büyüktür.... Saddam Hüseyin" şeklinde slogan atması ve Irak takımının maçtan çekilmesi üzerine Irak ile hiçbir şeyin bozamayacağı iyi ilişkilere sahip olduklarını belirtti.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı arasında Cezayir Dışişleri Bakanı Mesahil, Iraklı mevkidaşı İbrahim el-Caferi ile görüştü.

Görüşmede iki bakan da Irak ile Cezayir arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğinden övgüyle söz etti. Irak Dışişleri Bakanı Caferi, görüşmede Mesahil'i başkent Bağdat'ı ziyarete davet etti.

Cezayir Dışişleri Bakanı Mesahil de iki ülke arasındaki ayrıcalıklı ilişkileri güçlendirme ve bu ilişkiye zarar vermeye çalışanların engellenmesi için Iraklı mevkidaşının davetini memnuniyetle karşıladı.

Mesahil, Irak ile hiçbir şeyin bozamayacağı iyi ilişkilere sahip olduklarını vurguladı.