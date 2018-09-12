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Cezayirli Bakandan "Saddam sloganı" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 00:35 | Son Güncelleme

Cezayirli Bakandan "Saddam sloganı" açıklaması

CEZAYİR (AA) - Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil, Arap Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan karşılaşmada Cezayirli taraftarların "Allah büyüktür.... Saddam Hüseyin" şeklinde slogan atması ve Irak takımının maçtan çekilmesi üzerine Irak ile hiçbir şeyin bozamayacağı iyi ilişkilere sahip olduklarını belirtti.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı arasında Cezayir Dışişleri Bakanı Mesahil, Iraklı mevkidaşı İbrahim el-Caferi ile görüştü.

Görüşmede iki bakan da Irak ile Cezayir arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğinden övgüyle söz etti. Irak Dışişleri Bakanı Caferi, görüşmede Mesahil'i başkent Bağdat'ı ziyarete davet etti.

Cezayir Dışişleri Bakanı Mesahil de iki ülke arasındaki ayrıcalıklı ilişkileri güçlendirme ve bu ilişkiye zarar vermeye çalışanların engellenmesi için Iraklı mevkidaşının davetini memnuniyetle karşıladı.

Mesahil, Irak ile hiçbir şeyin bozamayacağı iyi ilişkilere sahip olduklarını vurguladı.

Cezayir'de yayın yapan "En-Nehar el-Cedid" gazetesinin haberine göre, Cezayir ev sahipliğinde Arap Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan karşılaşmada Cezayirli taraftarların, maçın bitimine 15 dakika kala, "Allah büyüktür.... Saddam Hüseyin" şeklinde slogan atması üzerine Irak takımı maçtan çekilmişti.

Bu durumun ardından Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı Cezayirli taraftarların aykırı tutum sergilediğine işaret edilerek, bunun iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerine zarar verdiği kaydedilmişti.

أكد وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل اليوم الثلاثاء أن علاقات بلاده بالعراق متميزة ولا يمكن لأي شيء المساس بها.

يأتي ذلك في أول تعليق منه على واقعة رياضية خلفت أزمة دبلوماسية بين البلدين.

وجاء تصريح مساهل، خلال لقاء مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، بحسب بيان للخارجية الجزائرية.

وشهدت مباراة كرة القدم بين فريقي "اتحاد العاصمة" الجزائري، و"القوة الجوية" العراقي، ضمن مسابقة كأس العرب للأندية هتافات من جماهير جزائرية "الله أكبر.. صدام حسين".

وأقيمت المباراة على ملعب "عمر حمادي" في بلدية بلوغين بولاية الجزائر.

واعتبر الجانب العراقي الأمر "مسيئا" لبلاده، وانسحب فريق "القوة الجوية " من المباراة قبل نهايتها.

فيما استدعت بغداد السفير الجزائري لديها لإبلاغه استياءها وطالبت بمعاقبة من يقفون وراء الواقعة.

ووفق بيان الخارجية الجزائرية "أشاد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، ونظيره العراقي، ابراهيم الجعفري، اليوم بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين".

وأوضح أن "الوزير العراقي دعا مساهل للقيام بزيارة إلى بغداد" .

ورحب الوزير الجزائري بالدعوة تعزيزا للعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين، وغلق الطريق أمام كل من يحاول تعكير صفو العلاقات.

وتولى الرئيس الراحل صدام حسين حكم العراق عام 1979، قبل إسقاط نظامه على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة عام 2003، وحكم عليه بالإعدام في 2006.

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Abdulkadir Mesahil Cezayir

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