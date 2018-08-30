HABER

Cezayirli çift, kendilerini döven taksiciden şikayetçi olmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2018 16:03 | Son Güncelleme

ANTALYA'da tatil yapan Cezayir uyruklu çift, otogara 20 lira karşılığında gitmek için anlaştıkları, kendilerini yarı yolda indirip, darbeden taksi şoförü A.A.'dan şikayetçi olmadı.

Cezayirli çift, kendilerini döven taksiciden şikayetçi olmadı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da tatil yapan Cezayir uyruklu çift, otogara 20 lira karşılığında gitmek için anlaştıkları, kendilerini yarı yolda indirip, darbeden taksi şoförü A.A.'dan şikayetçi olmadı. Çift, tatillerini geçirmek için Kaş'a gitti.
Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Antalya'ya tatile gelen Cezayirli Iyes Abdallah Khodja (59) ve eşi Zahıa Boumalı (58), bir süre Kaleiçi'nde gezdikten sonra Kaş'a gitmeye karar verdi. Cezayirli çift, bölgede çalışan taksi şoförü ile otogara 20 lira karşılığında gitmek için anlaştı. Ücretini peşin alan taksici, iddiaya göre, yaklaşık 500 metre gittikten sonra Cezayirli çifti İsmet Paşa Caddesi üzerinde indirmek istedi. Çift, taksiciden kendilerini otogara bırakmasını istedi. Taksi şoförü, ısrarlarına devam etmesi üzerine Cezayirli çifti araçtan indirip, Iyes Abdallah Khodja'nın yüzüne yumruk attı. Aldığı darbeler nedeniyle Khodja'nın dudağı ve kaşı patladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polisin ifadesine başvurduğu çift, sağlık kontrolüne götürüldü. Olayın şokunu atlatamayan Iyes Abdallah Khodja, "Taksi sürücüsü ile otogara gitme karşılığında 20 liraya anlaştık. Ancak o, otogara götürmek yerine şehir içinde gezdirip bıraktı. Ben de neden götürmediğini ve şehir içinde gezdirdiğini sorunca eşimin yanında saldırdı. Dudağım ve kaşım patladı" dedi.
Gözaltına alınan taksi şoförü A.A., olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Bana otogara gitmek istediklerini, 20 liraya götürmemi söylediler. Ben de bunun mümkün olamayacağını, taksimetre ne yazarsa o rakamı alacağımı söyledim. Ancak İsmetpaşa Caddesi'ne gelince 'İsterseniz burada inip tramvayla gidebilirsiniz' dedim. Ancak bana bağırıp çağırmaya başladı. Ben de sinirlerime hakim olamadım" diye ifade verdi.
Polis merkezinde taksi şoförü A.A.'yı affedip, şikayetçi olmayan Cezayirli çift, daha sonra tatillerinin kalan bölümünü geçirmek için Kaş'a gitti. A.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Cezayirli çift, kendilerini döven taksiciden şikayetçi olmadıCezayirli çift, kendilerini döven taksiciden şikayetçi olmadı

PARTNERTürk işi giyindiTürk işi giyindi
Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandıÇocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı
Yağmur'un anne şiddetine maruz kaldığı iddia edildiYağmur'un anne şiddetine maruz kaldığı iddia edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!

Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!

Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili

Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Zeynep Alkan; Ben sefaletin içinde yüzüyorum bir görseniz

Zeynep Alkan; Ben sefaletin içinde yüzüyorum bir görseniz

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Son dakika! ABD ve Rusya karşı karşıya geldi: Akdeniz ve Suriye'de savaş sesleri!

Son dakika! ABD ve Rusya karşı karşıya geldi: Akdeniz ve Suriye'de savaş sesleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı

Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor

Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor

Markette gördükleri husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 3 yaralı

Markette gördükleri husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 3 yaralı

Alacak kavgasında dehşet saçtı! Kuzenini kafasına taşla vurarak öldürdü

Alacak kavgasında dehşet saçtı! Kuzenini kafasına taşla vurarak öldürdü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük

Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.