Cezayirli çift, kendilerini döven taksiciden şikayetçi olmadı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da tatil yapan Cezayir uyruklu çift, otogara 20 lira karşılığında gitmek için anlaştıkları, kendilerini yarı yolda indirip, darbeden taksi şoförü A.A.'dan şikayetçi olmadı. Çift, tatillerini geçirmek için Kaş'a gitti.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Antalya'ya tatile gelen Cezayirli Iyes Abdallah Khodja (59) ve eşi Zahıa Boumalı (58), bir süre Kaleiçi'nde gezdikten sonra Kaş'a gitmeye karar verdi. Cezayirli çift, bölgede çalışan taksi şoförü ile otogara 20 lira karşılığında gitmek için anlaştı. Ücretini peşin alan taksici, iddiaya göre, yaklaşık 500 metre gittikten sonra Cezayirli çifti İsmet Paşa Caddesi üzerinde indirmek istedi. Çift, taksiciden kendilerini otogara bırakmasını istedi. Taksi şoförü, ısrarlarına devam etmesi üzerine Cezayirli çifti araçtan indirip, Iyes Abdallah Khodja'nın yüzüne yumruk attı. Aldığı darbeler nedeniyle Khodja'nın dudağı ve kaşı patladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polisin ifadesine başvurduğu çift, sağlık kontrolüne götürüldü. Olayın şokunu atlatamayan Iyes Abdallah Khodja, "Taksi sürücüsü ile otogara gitme karşılığında 20 liraya anlaştık. Ancak o, otogara götürmek yerine şehir içinde gezdirip bıraktı. Ben de neden götürmediğini ve şehir içinde gezdirdiğini sorunca eşimin yanında saldırdı. Dudağım ve kaşım patladı" dedi.

Gözaltına alınan taksi şoförü A.A., olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Bana otogara gitmek istediklerini, 20 liraya götürmemi söylediler. Ben de bunun mümkün olamayacağını, taksimetre ne yazarsa o rakamı alacağımı söyledim. Ancak İsmetpaşa Caddesi'ne gelince 'İsterseniz burada inip tramvayla gidebilirsiniz' dedim. Ancak bana bağırıp çağırmaya başladı. Ben de sinirlerime hakim olamadım" diye ifade verdi.

Polis merkezinde taksi şoförü A.A.'yı affedip, şikayetçi olmayan Cezayirli çift, daha sonra tatillerinin kalan bölümünü geçirmek için Kaş'a gitti. A.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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