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Cezayirli cinayeti kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 15:23 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda geçtiğimiz hafta bıçaklanarak öldürülen Cezayir uyruklu Y.M.'nin cinayetten önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda geçtiğimiz hafta bıçaklanarak öldürülen Cezayir uyruklu Y.M.'nin cinayetten önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Hacıahmet Mahallesi'nde 22 Kasım'da meydana gelen olayda aynı evde yaşayan Cezayir uyruklu 5 kişi arasında alacak verecek tartışması kavgaya döndü. Sokakta devam eden kavgada Cezayir uyruklu S.A. (29), H.R. (30), M.K. (20), Y.B. (21) ve K.C. (28) ev arkadaşları Y.M.'yi bir inşaatın güvenlik kulübesine kadar kovalamaları ve orada bıçaklamaları güvenlik kameralarına yansıdı. Arkadaşlarını bıçaklayan Cezayir'li S.A., H.R., M.K. ve Y.B.'nin kaçması ve daha sonra Esenyurt'ta bulunan bir siteye girmeleri sitenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta bulunan bir siteye düzenlediği operasyonda cinayetten aradığı 4 şüpheli ile şüphelileri saklayan bir kişiyi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri pazartesi günü tamamlanan Cezayir uyruklu 4 kişi ve onları evde sakladığı iddia edilen K.C. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

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