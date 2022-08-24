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Cezayirli çocuk rezidansın 8. katından düştü! Ağabeyden akılalmaz sözler: Uygunsuz fotoğraflarını gördüm, bizim ailede böyle şeyler olmaz

24.08.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa'da meydana gelen korkunç olayda 17 yaşındaki Cezayir uyruklu Manel Zohaira Bentchikou rezidansın 8. katından düşerek feci şekilde can verdi. Olayda ilgili gözaltına alınan Bentchikou'nun ağabeyi kız kardeşinin telefonunda sevgilisiyle uygunsuz fotoğrafları görünce aralarında tartışma çıktığını ve sonrasında pencereden atladığını söylediği öğrenildi. Abdulmalek Bentchikou'nun polise verdiği ifadede 'bizim ailemizde böyle şeyler olmaz' dediği öğrenildi.

Cezayirli çocuk rezidansın 8. katından düştü! Ağabeyden akılalmaz sözler: Uygunsuz fotoğraflarını gördüm, bizim ailede böyle şeyler olmaz

Olay, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Eski Edirne Asfaltı üzerindeki rezidansta yaşayan Cezayir uyruklu Manel Zohaira Bentchikou (17), 8. kattan düştü. Rezidansın giriş kısmındaki beton zemine düşen Bentchikou'yu fark eden görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede önlem alarak kadının yaşadığı dairede ve düştüğü yerde detaylı inceleme yaptı.

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AĞABEYİ 'UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARI YÜZÜNDEN TARTIŞTIK' DEDİ

Polis ekiplerince yapılan araştırmada Manel Zohaira Bentchikou'nun rezidansta ağabeyi Abdulmalek Bentchikou ile yaşadığı, olay sırasında komşuları Heba Alian'ın da evde olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Abdulmalek Bentchikou'nun, polise verdiği ifadede kız kardeşinin telefonunda sevgilisiyle uygunsuz fotoğraflarını görünce 'bizim ailemizde böyle şeyler olmaz' dediğini ve ardından çıkan tartışma sonrası pencereden atladığını söylediği belirtildi. Olay sırasında evde bulunan Heba Alian ise tanık sıfatıyla emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE OLDU"

Olay yaşandığı anda rezidansa sipariş getiren Süleyman Yıldız, "Kafamı kaldırdığımda bağırma sesleri duydum, aşağı düşüyordu. O anda korkuyla kaçtım. Geri geldiğimde tanınmayacak hale gelmişti. Gözümün önünde oldu, tam düşerken gördüm" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa
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