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Cezayirli diplomatik kaynaklar: "Erdoğan'ın ziyareti, tarihi hedefler taşıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 14:14 | Son Güncelleme

"Ziyaret, iki ülke arasındaki iyi ilişkileri stratejik bir seviyeye taşımayı amaçlıyor"

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de diplomatik kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye yaptığı ziyaretin "tarihi hedefler taşıdığını" belirtti.

Cezayir resmi haber ajansı APS'nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Erdoğan'ın ziyareti, tarihi hedefler taşıyor. Ziyaret, iki ülke arasındaki iyi ilişkileri stratejik bir seviyeye taşımayı amaçlıyor." ifadeleri yer aldı.

İki ülkenin, ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesiyle alakalı önemli adımlar atacağının öngörüldüğü vurgulanan haberde, detaylı bilgi verilmedi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan'ın mevkidaşı Abdulmecid Tebbun'un daveti üzerine gerçekleştirdiği dostluk ve çalışma ziyaretinin iki gün süreceği belirtilmişti.

Açıklamada, Erdoğan ile Tebbun'un, kardeş iki ülke arasındaki mevcut bağların güçlendirilmesi ile iş birliği alanlarının genişletilmesi yollarını ele alacağı kaydedilmişti.

Görüşmede ayrıca ortak önemi haiz uluslararası meselelerin de değerlendirileceği aktarılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye ile güçlü bağları bulunan, önemli ekonomik paydaşlardan biri olan Cezayir'i ziyareti, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un geçen yıl aralık ayında göreve gelmesinin ardından bu ülkeye Devlet Başkanı seviyesindeki ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'in ardından Gambiya ve Senegal'i de ziyaret edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Recep Tayyip Erdoğan

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