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Cezayirli eski bakan "Fransa'ya kaçtığı" haberlerini yalanladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 01:31 | Son Güncelleme

Cezayirli eski bakan "Fransa'ya kaçtığı" haberlerini yalanladı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de hakkında yolsuzluk soruşturması açılan eski Kültür Bakanı Halide Tumi (61), Fransa'ya kaçtığı haberlerini yalanladı.

Cezayir haber ajansı APS, ajansın muhabirinin, Tumi'nin başkentin merkezindeki Tilimli semtindeki aile evine gittiğini ve eski bakanın ülkeden ayrılmadığının teyit edildiğini belirtti.

Haberde, Tumi'nin "En az bir yıldır Cezayir'den ayrılmadım. Başkent Cezayir'de ailemle birlikte yaşıyorum." ifadelerine yer verildi.

Cezayir resmi ajansı, Tilimsan Başsavcısına dayandırdığı önceki haberinde, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde 2002-2014 yıllarında Kültür Bakanı olarak görev yapan Tumi'nin hakkında açılan yolsuzluk soruşturmasının ardından Fransa'ya kaçtığını duyurmuştu.

Haberde "2011'de Tilimsan İslam Kültürü Başkenti organizasyonunda kullanılan dev çadır alımında faturalarda usulsüzlük ve çadırın kaybolması" nedeniyle açılan soruşturma kapsamında ifade vermesi beklenen Tumi'nin Fransa'ya gittiğinin tespit edildiği belirtilmişti.

Cezayir basınında çıkan haberlerde, söz konusu çadırın 200 milyon dinar ( 2011 döviz kuruna göre 2 milyon 200 bin dolar) değerinde olduğu yazılmış ve bunun üzerine birkaç hafta önce Tilimsan Başsavcılığı 2011'deki bu olay hakkında soruşturma başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir eski Kültür Bakanı Halide Tumi Fransa

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