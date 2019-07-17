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Cezayirli futbol yorumcusundan Ebu Terike'nin ailesine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 01:48 | Son Güncelleme

Cezayirli futbol yorumcusu, Hafız Derraci, Mısırlı eski milli futbolcu Muhammed Ebu Terike'nin ailesini ziyaret etti

KAHİRE (AA) - 2019 Afrika Uluslar Kupası kapsamında Mısır'da bulunan Cezayirli futbol yorumcusu Hafız Derraci, terör listesine alınan eski milli futbolcu Muhammed Ebu Terike'nin ailesinin evini ziyaret etti.

Derraci, halihazırda Katar'da ikamet eden Ebu Terike'nin başkent Kahire'nin batısındaki Giza iline bağlı Nahya köyündeki ailesini ziyaret etti.

Ebu Terike'nin ailesinin evinde bulunduğu sırada çekilmiş fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Derraci, söz konusu fotoğrafa "Dostum ve kardeşim Muhammed Ebu Terike'nin saygıdeğer ailesinin yanında Nahya köyünde en güzel şekilde ağırlanma ve en güzel yemekler." şeklinde yorum yaptı.

Derraci, Ebu Terike'nin annesinin, Cezayir Milli Takımı'nın cuma günü Senegal'le çıkacağı final maçını kazanması için dua etmesi ve ailenin kendisine gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür etti.

Ebu Terike ise Twitter hesabından söz konusu ziyaretle ilgili "Rahmetli babam Hacı Muhammed Ebu Terike'nin evini şereflendirdiniz." açıklamasında bulundu.

- Mısırlılar ziyaretten memnun

Mısırlılar ve genel olarak Araplar, sosyal paylaşım sitelerinden yaptıkları açıklamalarla Derraci'nin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi ve Afrika Uluslar Kupası finalinde Arapları temsil edecek Cezayir Milli Takımı'na destek verdi.

Gerek Mısır'da gerekse Arap dünyasında popülaritesi olan eski futbolcu Terike'nin ismi Afrika Uluslar Kupası maçlarında da gündemden düşmedi. Ebu Terike'nin El-Ehli ve Mısır Milli Takımı'nda oynarken giydiği 22 numaralı formaya atfen, oynanan pek çok maçın 22. dakikasında ismi tribünlerde yankılandı.

Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) üye olmakla suçlanan ve terör listesine alınan Ebu Terike, yaklaşık iki yıldır yurt dışında yaşıyor.

Mısır kanunlarına göre, adı terör listesine eklenenlerin ülkeden çıkışı veya yurt dışında ise ülkeye girişi yasaklanıyor. Arap dünyasının son dönemdeki en popüler futbolcuları arasında yer alan Ebu Terike'nin mal varlığına da üç yıl önce "bazı terör eylemlerini finanse ettiği" iddiasıyla el konulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hafız Derraci Muhammed Ebu Terike

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