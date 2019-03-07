Cezayirli gazeteciler medyaya uygulanan devlet baskısını protesto etti

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de gazeteciler Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika karşıtı gösterileri yayınlayan medya kuruluşlarına uygulanan devlet baskısını protesto etti.

Başkent Cezayir'deki Basın Özgürlüğü Meydanı'nda düzenlenen gösteriye bazı özel ve kamu yayıncılığında çalışan onlarca basın mensubu katıldı.

Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı düzenlenen gösterilere yayınlarında yer vermelerinin ardından devlet kurumlarının reklam vermeyi kestiği özel "Şuruk" ile "Bilad" medya gruplarının yanında olduklarını ifade eden göstericiler, "Basına uygulanan kısıtlamaları kaldırın", "Basın özgürlüğü olmayan reformlar anlamsız" gibi medyaya yönelik sansür ve baskıları kınayan pankartlar taşıdı, sloganlar attı.

AA muhabirine konuşan gazeteci Abdusselam Sekiye, Cezayirli gazetecilerin barışçıl gösterilere katılımının, ülkede birkaç haftadır yaygın şekilde devam eden halk hareketinin bir uzantısı şeklinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Cezayir yönetiminin 2011'de başlattığı bir dizi siyasi reform paketinin içinde basın özgürlüğünün de bulunduğunu hatırlatan Sekiye, söz konusu reformlara göre devletin medya üzerindeki elini çekmesi gerektiğini ifade etti.