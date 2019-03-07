HABER

Cezayirli gazeteciler medyaya uygulanan devlet baskısını protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 20:46 | Son Güncelleme

Cezayirli gazeteciler medyaya uygulanan devlet baskısını protesto etti

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de gazeteciler Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika karşıtı gösterileri yayınlayan medya kuruluşlarına uygulanan devlet baskısını protesto etti.

Başkent Cezayir'deki Basın Özgürlüğü Meydanı'nda düzenlenen gösteriye bazı özel ve kamu yayıncılığında çalışan onlarca basın mensubu katıldı.

Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı düzenlenen gösterilere yayınlarında yer vermelerinin ardından devlet kurumlarının reklam vermeyi kestiği özel "Şuruk" ile "Bilad" medya gruplarının yanında olduklarını ifade eden göstericiler, "Basına uygulanan kısıtlamaları kaldırın", "Basın özgürlüğü olmayan reformlar anlamsız" gibi medyaya yönelik sansür ve baskıları kınayan pankartlar taşıdı, sloganlar attı.

AA muhabirine konuşan gazeteci Abdusselam Sekiye, Cezayirli gazetecilerin barışçıl gösterilere katılımının, ülkede birkaç haftadır yaygın şekilde devam eden halk hareketinin bir uzantısı şeklinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Cezayir yönetiminin 2011'de başlattığı bir dizi siyasi reform paketinin içinde basın özgürlüğünün de bulunduğunu hatırlatan Sekiye, söz konusu reformlara göre devletin medya üzerindeki elini çekmesi gerektiğini ifade etti.

Cezayirli gazeteciler, geçen perşembe günü de Buteflika karşıtı gösterilere uygulanan devlet sansürü ve basın mensuplarına yönelik baskıları protesto etmek için gösteri düzenlemişti.

- Buteflika'nın tartışmalara neden olan adaylığı

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ermiş ve Buteflika'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusunda bulunmuştu.

İsviçre'de tedavi görmesi nedeniyle Buteflika'nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Abdulgani Zalan aracılığıyla gerçekleştirilmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin seçimlerde adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart'tan önce açıklaması bekleniyor. Bu tarihe kadar cumhurbaşkanlığı yarışından çekilme imkanı bulunan adaylara 13 Mart'tan sonra evraklarını geri çekme hakkı verilmiyor.

Duyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisiDuyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisi
Eminönü'nde çocuk denize uçan araçtan böyle kurtarıldıEminönü'nde çocuk denize uçan araçtan böyle kurtarıldı
Yalçın Topçu, Kırşehir’de ‘Yerel Siyaset Yerli Düşünce’ konferansına katıldıYalçın Topçu, Kırşehir’de ‘Yerel Siyaset Yerli Düşünce’ konferansına katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Buteflika Cezayir gazeteci gösteri

En Çok Okunan Haberler

Amedsporlu Mansur Çalar için tarihi karar!

Amedsporlu Mansur Çalar için tarihi karar!

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Meteoroloji'den yeni açıklama: Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji'den yeni açıklama: Sıcaklıklar artacak

Şenol Güneş'ten sert tepki: Onlara hakkımı helal etmiyorum

Şenol Güneş'ten sert tepki: Onlara hakkımı helal etmiyorum

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ firarisi Aydın'da yakalandı

FETÖ firarisi böyle yakalandı!

Bolu'da ayrılmak isteyen sevgilisini tüfekle vuran kişiye 11,5 yıl hapis

Eski sevgili dehşeti! Pompalı tüfekle saldırdı, mahkeme kararını verdi

Akdeniz'de 4.3 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Eminönü'nde otomobil denize uçtu

Eminönü'nde otomobil denize uçtu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde göz gözü görmüyor! Böyle bulundular

Göz gözü görmüyor! Böyle bulundular

Ölüm, bagajına alışveriş poşeti yerleştirirken geldi

Ölüm, hiç beklemediği anda geldi! Feci olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.