Buhayrad, Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto etmek için 1 ve 8 Mart'ta düzenlenen gösterilere katılmıştı.

Cezayir kurtuluş mücadelesinin sembolleri arasında Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika yönetimine muhalif tutum sergileyen çok az kişiden biri olarak tanınan Buhayrad, Buteflika'nın 2014'te 4. dönem adaylığına da karşı çıkmıştı.

Buhayrad, gençlere "kendi geleceğinizi kendiniz çizin" çağrısı yaptı.

Birkaç haftalık barışçıl gösterilerin ardından gençlik hareketinin yol ayrımına geldiğini ifade eden Buhayrad, gençlerin, "kaos bataklığına girmemek ve devrimleri kaybetmemek" için temkinli olmaları ve uyanık kalmalarının zorunlu olduğunu vurguladı.

Buhayrad, Fransızca yayımlanan El-Vatan gazetesinde yer alan mektubunda, "Devrim gömleği altına gizlenen iş birlikçilerin, sizin kurtuluş hareketinizi elinizden almalarına, mücadelenizin asaletini bozmalarına ve zaferinizi çalmalarına izin vermeyin." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, önceki gün yaptığı açıklamada, 5. dönem için adaylıktan çekildiğini ve seçimlerin ertelendiğini duyurmuştu.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

- Cemile Buhayrad kimdir?

Cezayir kurtuluş mücadelesinin sembol isimlerinden Cemile Buhayrad, 1935 yılında Cezayir'de yedi erkek çocuklu orta-sınıf bir ailenin tek kız çocuğu olarak doğdu.

Cezayirli bir baba ve Tunuslu bir annenin çocuğu olarak yetişen Buhayrad'ın çocukluk ve gençlik yıllarında ülkesi Cezayir, Fransa işgali altında bulunuyordu.

Fransa'nın Cezayir üzerindeki baskısını şiddetlendirdiği bir dönemde Fransız okulunda eğitim görmekte olan Buhayrad, eylemci olarak Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin öğrenci kollarına katıldı.

Fransız askerleriyle Nisan 1957'de girdiği bir çatışma sonucu yaralanan Buhayrad, çıkarıldığı Fransız mahkemesince "terörist" olmakla suçlandı ve tartışmalı bir mahkeme sonucunda idam cezasına mahkum edildi. O dönemde Fransa, Cezayirli direnişçileri Orta Çağ'dan kalma bir yöntem olan giyotin ile idam ediyordu.