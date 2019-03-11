Cezayirli hakimlerden seçim denetimine ret

Binden fazla Cezayirli hakim Cumhurbaşkanı Bouteflika’nı seçimlere katılması halinde oylamayı denetlemeyi reddetti.

Cezayir’de binden fazla hakim yaptıkları açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika’nın gelecek ay gerçekleştirilecek olan seçimlere katılması halinde oylamayı denetlemeyi reddeceklerini bildirdi. Açıklamada, hakimler yeni bir dernek kurdukları belirtildi.

Bouteflika ülkesine geri döndü

İsviçre’nin Cenevre kentinde Şubat ayından bu yana tedavi gören Bouteflika ülkesine geri döndü. Pazar sabahı Cenevre’deki Cointrin Havaalanı’na inen Cezayir hükümetine ait özel uçak, Buteflika’yı da alarak başkent Cezayir’in güneybatısında bulunan Boufarik askeri havaalanına indi.

Cezayir halkı, 3 haftadır 82 yaşındaki Buteflika’nın 18 Nisan’da yapılacak seçimlere aday gösterilmesini protesto ediyor. Eylemciler, 82 yaşındaki Buteflika’nın 5. dönemine karşı tepkili.

2013 yılında felç geçiren ve o zamandan beri tekerlekli sandalyeye bağlı olan Cumhurbaşkanının Buteflika’nın şu anda İsviçre’de bir hastanede olduğu ve durumunun kritik olduğu söyleniyor.

Buteflika 1992 yılında ordunun siyasete müdahalesiyle başlayan ve resmi verilere göre yaklaşık 200 bin insanın ölümüne sebep olan iç savaşı sonlandırma ve sosyoekonomik kalkınma vaadiyle 1999 yılında iktidara gelmişti. İç savaşı sonlandırıp ülkeyi huzura kavuşturan Buteflika, petrolün değerlenmesiyle ülkesini ekonomik açıdan geliştirerek Cezayir’i borcu olmayan bir ülke konumuna getirdi.

