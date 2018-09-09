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Cezayirli milletvekillerinden Mısır'daki idamlara karşı çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 19:34 | Son Güncelleme

Cezayir Parlamentosundaki iki parti, Mısır'daki idam kararlarının uygulanmasının önüne geçmek için ülke içinde ve uluslararası arenada girişimlerde bulunulması çağrısı yaptı

CEZAYİR (AA) - Cezayir Parlamentosundaki iki partinin milletvekilleri, Mısır'daki idam kararlarının uygulanmasının önüne geçmek için ülke bazında ve uluslararası arenada harekete geçilmesini talep etti.

Cezayir'in İslami eğilimli en büyük partisi Barış Toplumu Hareketi ile Kalkınma, Adalet ve İnşa İçin Birlik Partisinden yapılan ve milletvekillerinin imzasını taşıyan ortak bildiride, Mısır'daki idam kararlarının uygulanmasının önüne geçmek için ülke içinde ve uluslararası arenada resmi kanallardan harekete geçilmesi istendi.

İdam kararlarının yaşama hakkına açıkça saldırı olduğu vurgulanan bildiride, Mısır'da yaşanan olayların uluslararası hukuk metinlerine göre katliam ve soykırım sayılabilecek siyasi arka planları olduğu kaydedildi.

Bildiride, Cezayir Parlamentosu, Dışişleri Bakanlığı, siyasi partiler ve insan hakları kurumlarına bu idamların durması için harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Uluslararası Ceza Mahkemesine hayatları idam tehdidi altındakileri ve keyfi tutuklamalara maruz kalan binlerce insanı kurtarma çağrısı yapıldı.

462 sandalyeli Cezayir Parlamentosu'nda Barış Toplumu Hareketinin 36, Kalkınma, Adalet ve İnşa İçin Birlik Partisinin 7 sandalyesi bulunuyor.

Mısır'da mahkeme dün Rabia Meydanı'nın boşaltılması olayları davasında yargılanan aralarında şehit Esma'nın babası Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinden Muhammed el-Biltaci'nin de bulunduğu 75 kişi hakkında idam kararı vermişti. Mahkemenin kararına temyiz yolunun açık olduğu belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir idam mısır

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