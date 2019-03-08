HABER

Cezayirli muhaliflerden seçimlerin ertelenmesi çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 00:11 | Son Güncelleme

Cezayirli muhaliflerden seçimlerin ertelenmesi çağrısı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de muhalif güçler, 18 Nisan'da yapılması kararlaştırılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi ve geçiş süreci çağrısında bulundu.

Muhalif siyasi partiler ve isimlerin yaptığı ortak yazılı açıklamada, "uygun ortamın oluşması ve halkın özgürce seçimini yapabileceği yasal koşulların sağlanması için geçiş sürecine girilmesi" çağrısında bulunuldu.

Sürecin nasıl olacağı ve kim tarafından yönetileceğine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, "Mevcut şartlarda seçimlerin yapılması, ülke istikrarı için tehlike oluşturuyor." ifadesi kullanıldı.

"Yönetimin inatlaşması, talepleri görmezden gelmesi, seçimleri dayatması ve medyaya baskı yapmasının" kınandığı açıklamada, ne türlü olursa olsun Cezayir'in iç işlerine yabancı müdahalesinin kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Açıklama, başkent Cezayir'deki Özgürlük Öncüleri Partisi'nin merkez binasında gerçekleştirilen toplantıda parti lideri ve eski Başbakan Ali Benflis tarafından okundu.

Toplantıya eski Enformasyon Bakanı Abdulaziz Rahhabi, ülkedeki en büyük İslami eğilimli parti olan Barış Toplumu Hareketi'nin Başkanı Abdurrezzak Mukri gibi muhalif isimler de katıldı.

- Buteflika'nın tartışmalara neden olan adaylığı

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ermiş ve Buteflika'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusunda bulunmuştu.

İsviçre'de tedavi görmesi nedeniyle Buteflika'nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Abdulgani Zalan aracılığıyla gerçekleştirilmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin seçimlerde adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart'tan önce açıklaması bekleniyor. Bu tarihe kadar cumhurbaşkanlığı yarışından çekilme imkanı bulunan adaylara 13 Mart'tan sonra evraklarını geri çekme hakkı verilmiyor.

PARTNER'Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım''Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım'
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması Ödülleri sahiplerini bulduAnadolu’nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması Ödülleri sahiplerini buldu
Başkan Türel'in eşi Ebru Türel trafik kazası geçirdiBaşkan Türel'in eşi Ebru Türel trafik kazası geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cezayir Cumhurbaşkanlığı seçimleri geçiş süreci

En Çok Okunan Haberler

Ölüm, hiç beklemediği anda geldi! Feci olay

Ölüm, hiç beklemediği anda geldi! Feci olay

TOKİ'nin konut kampanyasına rekor başvuru!

TOKİ'nin konut kampanyasına rekor başvuru!

Göz gözü görmüyor! Böyle bulundular

Göz gözü görmüyor! Böyle bulundular

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Amedsporlu Mansur Çalar için tarihi karar!

Amedsporlu Mansur Çalar için tarihi karar!

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Menderes Türel'in eşi Ebru Türel trafik kazası geçirdi

Başkan Türel'in eşi Ebru Türel trafik kazası geçirdi

07 Mart 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Giresun’un Eynesil ilçesinde taciz iddiası! Vatandaşlar tepki gösterdi

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırdı! Duyan herkes oraya koştu

Ümraniye'de annesini öldüren lise öğrencisi tutuklandı

Annesini beyzbol sopasıyla öldürmüştü! Türkiye'nin kanını donduran olayda flaş gelişme

Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı! İstanbullulara toplu ulaşım müjdesi

Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı! İstanbullulara toplu ulaşım müjdesi

FETÖ firarisi Aydın'da yakalandı

FETÖ firarisi böyle yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.