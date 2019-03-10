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Cezayirli Müslüman Alimler Cemiyetinden "Buteflika'nın adaylığının iptali" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 21:23 | Son Güncelleme

Cezayirli Müslüman Alimler Cemiyetinden "Buteflika'nın adaylığının iptali" çağrısı

CEZAYİR (AA) - Cezayirli Müslüman Alimler Cemiyeti, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığının iptal edilmesi ve ülkede ciddi bir diyalog başlatılması çağrısında bulundu.

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki makamların, "vakit çok geç olmadan Buteflika'nın adaylığının iptal edilmesi, ciddi bir diyalog başlatılması ve basın kuruluşları üzerindeki denetimin kaldırılması gibi acil önlemler alarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi" gerektiği belirtildi.

Ülkede yaşanan siyasi krize dışarıdan gelecek herhangi bir müdahaleye de karşı olunduğu ifade edilen açıklamada, "gizli güçlerin yaptığı ve halk hareketi üzerinde olumsuz etkileri olacak sivil itaatsizlik çağrılarına" karşı da uyarıda bulunuldu.

Cemiyet, 2 Mart'ta yaptığı açıklamada da Buteflika'ya, "halkın, beşinci kez aday olma kararından vazgeçmesi yönündeki mesajını iyice dinleme, onlarla yapıcı ve ciddi şekilde iletişime geçme" çağrısı yapmıştı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından bu akşam yapılan açıklamada, Buteflika'nın sağlık kontrolü için gittiği Cenevre'den ülkesine geri döndüğü belirtilmişti.

Açıklamada, Cumhurbaşkanının sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyor.

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Abdulaziz Buteflika Cezayirli Müslüman Alimler Cemiyeti

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