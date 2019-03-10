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Cezayirli öğrenci ve işçilerden Buteflika'nın adaylığına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 20:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın adaylığına tepki gösteren lise ve üniversite öğrencileri farklı kentlerde yürüyüş düzenlerken pek çok kurumda işçiler greve gitti

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı üniversite ve lise öğrencileri ülkenin farklı kentlerinde yürüyüş düzenlerken, başkent Cezayir'in de aralarında bulunduğu pek çok kentteki bazı kurumlarda işçiler greve gitti.

Lise öğrencileri, başkentteki Bab ez-Zuvvar bölgesi ve Evvel May Meydanı'nda, binlerce üniversite öğrencisi de Büyük Postahane Meydanı'nda eylem yaptı.

Sosyal paylaşım sitelerinde de lise ve üniversite öğrencilerinin ülkenin farklı kentlerinde düzenlediği eylemlerin görüntüleri yayınlandı.

- Ülkenin pek çok bölgesinde greve gidildi

Hükümete bağlı çok sayıda şirketin bulunduğu başkentin en büyük sanayi bölgesinde ise işçiler Buteflika'nın adaylığını protesto için greve gitti.

Protestolar kapsamında, başkentin doğusundaki El-Muhammediyye bölgesinde bulunan Cezayir Telecom merkez binasının çalışanları iş bıraktı. Ülkede elektrik ile gaz üretimi ve pazarlamasını tekelinde bulunduran hükümete bağlı Sonelgaz'ın başkentteki bir şubesinin çalışanları da greve katıldı.

Öte yandan, Cezayir banliyö treninin doğu, batı ve güney hatlarında da seferler yapılmadı. Cezayir, Bicaye ve Annabe Limanlarının işçileri de greve katılanlar arasında yer aldı.

Önceki günlerde sosyal paylaşım sitelerinde, Buteflika'nın adaylığına tepki olarak, genel grev ve sivil itaatsizlik çağrısı yapılmıştı.

Cezayir Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı dün, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için üniversitelerde daha önce 21 Mart-5 Nisan olarak belirlenen bahar tatilinin 10 Mart- 4 Nisan'a çekilmesine, yaz tatilinin de 4 Temmuz yerine 11 Temmuz'a ertelenmesine karar verildiğini açıklamıştı.

- Buteflika'nın tartışmalara neden olan adaylığı

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyor.

Ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ererken, Buteflika'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusunda bulundu.

İsviçre'de tedavi görmesi nedeniyle Buteflika'nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Abdulgani Zalan aracılığıyla gerçekleştirildi.

Anayasa Mahkemesinin seçimlerde adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart'tan önce açıklaması bekleniyor.

Bu tarihe kadar cumhurbaşkanlığı yarışından çekilme imkanı bulunan adaylara 13 Mart'tan sonra evraklarını çekme hakkı verilmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir grev öğrenciler

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