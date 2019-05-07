Cezayirli öğrenciler Buteflika rejimi temsilcilerini protestoya devam ediyor

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de öğrencilerin, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması ve kalıcı reform talebiyle başkent ve diğer illerde her salı düzenlediği gösteriler ramazan ayında da devam etti.

Başkentte binlerce öğrenci, ülkede 2 ayı aşkın süredir devam eden protestoların sembolü Merkez Postane Meydanı'na doğru yürüdü.

Öğretim görevlileri ve vatandaşların da katıldığı gösteride, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih ve Nureddin Bedevi hükümeti karşıtı sloganlar atıldı.

Öğrenciler, yönetimde uzlaşmacı, ülkenin içinde bulunduğu süreci kolaylaştıracak bir isim istediklerini ifade etti ve gösterilerin ramazan ayında da devam edeceğini belirtti.

Göstericiler ayrıca Bin Salih'in yeni cumhurbaşkanı seçimi için açıkladığı 4 Temmuz tarihini de kabul etmediklerini dile getirdi.

Başkent Cezayir'in yanı sıra Satif ve Bejaye vilayetlerinde de üniversite öğretmenleri ve öğrenciler gösteri düzenledi.

Çok sayıda kişinin katıldığı gösterilerde Buteflika rejiminin sembol isimleri protesto edildi. Güvenlik güçleri, eylemlerin yapıldığı bölgelerde yoğun önlem aldı.