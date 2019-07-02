Cezayirli öğrenciler Buteflika rejimi temsilcilerini protestoya devam ediyor

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de binlerce öğrenci, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevden ayrılmamasını protesto etmek için başkentte eylem yaptı.

Ülkede aylardır devam eden protestoların sembolü haline gelen Merkez Postane Meydanı'na doğru yürüyen yaklaşık 5 bin öğrenci, bir yandan Buteflika rejimi temsilcilerinin görevde kalmasını protesto ederken bir yandan da Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Muaz Buşarib'in istifasını kutladı.

Öğrenciler, Buşarib ile geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir Bin Salih ve Başbakan Nureddin Bedevi'nin soy isimlerinin baş harflerine işaret ederek "Üç B'den biri gitti ikisi kaldı" şeklinde sloganlar attı.

Öğrenciler ayrıca, birkaç gün önce tutuklanan Fransa'ya karşı bağımsızlık savaşı liderlerinden Lahdar Burkia'nın serbest bırakılmasını talep etti.

Başkent Cezayir'in yanı sıra Tizi Vuzu, Becaya ve Buira kentileri de öğrenci protestolarına sahne oldu.

Cezayir Ulusal Halk Meclisinden bugün yapılan açıklamada Buşarib'in görevinden istifa ettiği belirtilmişti.