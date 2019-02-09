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Cezayirli öğrenciler namaz karşıtı bakana tepki olarak okullarda namaz kıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 00:05 | Son Güncelleme

Cezayirli öğrenciler namaz karşıtı bakana tepki olarak okullarda namaz kıldı

CEZAYİR (AA) - Cezayir Milli Eğitim Bakanı Nuriye bin Gabrit'in "namaz kılma yeri okul değil evdir" açıklamasına tepki gösteren Cezayirli öğrenciler birçok okulda cemaatle namaz kıldı.

Sosyal medyada büyük tepkiyle karşılanan Bakan'ın açıklamalarına karşılık, #namazbenimhayatım etiketiyle kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında birçok okulda öğrenciler toplu halde namaz kıldı.

Cezayirli Bakan'ın namaz ibadetini "uygulama" olarak nitelemesine öfkelenen Cezayirliler, "Bakanın namazı 'uygulama' olarak tanımlaması bu milletin dinine kültürüne olan uzaklığını ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın başkenti Paris'te geçen hafta Uluslararası Cezayir Okulunda eğitim gören bir kız öğrencinin okulda namaz kılmasını yasaklayan okul müdürü öğrenciye okuldan uzaklaştırma cezası vermişti.

Bin Gabrit gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Öğrenciler, okullara eğitim için gidiyor, başka bir şey için değil. Bu uygulamanın (namaz) yeri okul değil, evdir." diyerek, okul müdürünü savunmuştu.

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