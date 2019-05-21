Cezayirli öğrenciler sokaklara döküldü

Cezayir’de binlerce öğrenci sokaklara döküldü. Öğrenciler, Buteflika’ya yakın herkesin iktidardan uzaklaştırılmasını istedi.

Cezayir’de binlerce öğrenci rejim karşıtı yürüyüş gerçekleştirdi. Rejim karşıtı sloganlar atan öğrenciler Buteflika yanlısı herkesin hükümetten uzaklaştırılmasını istedi. Öğrenciler, ellerinde “Bin Salih’e hayır” ve “Seçim’e hayır” yazılı pankartlar taşıyarak Buteflika’nın istifasının ardından göreve gelen geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir Bin Salih ile Başbakan Nureddin Bedevi’nin istifasını ve 4 Haziran’daki seçimlerin iptal edilmesini istedi. Polisin öğrencileri dağıtmak için gaz kullandığı ve birçok öğrencinin atılan gazdan etkilendiği belirtildi. 3 aydan bu yana gösterilere devam eden Cezayir halkı, Buteflika’nın rejim temsilcilerinin görevi bırakması talep ediyor.



