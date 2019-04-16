CEZAYİR (AA) - Cezayir'de öğrenciler, "Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması" ve kalıcı reform talebiyle başkentte gösteri düzenledi.

Öğle saatlerinden itibaren başkentin merkezinde toplanan binlerce öğrenci, ülkede yaklaşık 2 aydır süren gösterilerin sembolü Merkez Postane Meydanı'na doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

Öğrencilerden bazıları, okudukları bölümlere göre "baret, cetvel, önlük, stetoskop" gibi sembol nesneler taşıyarak yürüyüşe katıldı.

Öğrenciler, Cezayir'de 2 Nisan'da istifa eden eski Cumhurbaşkanı Buteflika'nın temsilcileri olarak tanımladıkları isimlerin istifa etmesi, yolsuzluklardan hesap sorulması ve ülkede kalıcı reformlar yapılması yönündeki taleplerini, pankartlara ve sloganlarına yansıttı.

Güvenlik güçleri, yürüyüşlerin yapıldığı bölgelerde yoğun önlem aldı.

- Anayasa Konseyi Başkanı istifa etti

Bu arada göstericilerin görevi bırakmasını istediği isimlerden Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz, öğrencilerin protestosu sürerken istifa etti.

Bilayz, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'e istifasını sundu.