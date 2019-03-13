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Cezayirli öğretmenler Buteflika'nın kararlarını protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 16:47 | Son Güncelleme

Cezayirli öğretmenler Buteflika'nın kararlarını protesto etti

CEZAYİR (AA) - Cezayirli öğretmenler, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın açıkladığı kararları "Buteflika'nın görev süresinin tarihi belirlenmeyen seçimlere kadar uzatıldığı" gerekçesiyle protesto etti.

Eğitim sendikalarının bir günlük greve gitme ve gösteri yapma çağrıları üzerine toplanan ilk ve orta öğrenimden öğretmenler, Buteflika'nın kararlarına tepki gösterdi.

Başkent Cezayir'deki Merkez Postane Meydanında toplanan eylemciler, Buteflika'nın görev süresinin uzatılmasına karşı çıktı. "Uzatma yok!", "Buteflika'nın 4,75'inci dönemine hayır" yazılı pankartlar taşıyan göstericilere öğrenciler de destek verdi.

Konstantin ve Kalime kentleri de öğretmenlerin ve onlara destek veren öğrencilerin benzer gösterilerine sahne oldu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika, pazartesi günü sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, 5. dönem adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını açıklamıştı.

Buteflika'nın açıklamasının ardından Ahmed Uyahya hükümetinin istifasını sunduğu ve İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi'nin başbakan olarak atandığını bildirilmişti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

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Cezayir gösteri protesto

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