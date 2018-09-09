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Cezayirli partiden Libyalı General Hafter'e tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 17:20 | Son Güncelleme

Cezayir'in İslami eğilimli en büyük partisi Barış Toplumu Hareketi Başkanı Abdurrezzak Mukri, Libyalı General Halife Hafter'in "Cezayirlilere karşı savaş açma" şeklindeki ifadelerinin hakaret olduğunu belirtti

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in İslami eğilimli en büyük partisi Barış Toplumu Hareketi Başkanı Abdurrezzak Mukri, Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) desteklediği General Halife Hafter'in "Cezayirlilere karşı savaş açma" şeklindeki ifadelerinin hakaret olduğunu ifade etti.

Mukri, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yaptığı açıklamada, Libyalı General Halife Hafter'in "Cezayirlilere karşı savaş açabiliriz" şeklindeki sözlerinin hakaret olduğunu, Cezayir makamları tarafından buna karşılık verilmesi gerektiğini belirtti.

"Hafter bizi tehdit ediyor." diyen Mukri, "Cezayirliler, ülkesini yabancı güçlere teslim eden Libyalı darbecinin daha önce görülmemiş cüretkârlığına tahammül edemez." ifadelerine yer verdi.

Mukri, bir Cezayirli olarak resmi makamlardan bu olay karşısında kamuoyuna açıklama yapılmasını, söz konusu hakarete karşılık atılan diplomatik ve siyasi adımların paylaşılmasını talep ettiğini kaydetti.

Hafter'in söz konusu açıklamaları ülke kamuoyunda eleştirilere neden olurken, Cezayir makamlarından henüz konuyla alakalı bir açıklama yapılmadı.

General Hafter, Katar merkezli Al-Jazeera televizyonunda yer alan açıklamasında "Cezayirliler, güvenlik durumlarından istifade ederek, Libya topraklarına girdiler. Bu kardeşliğe uyan bir tutum değil. Cezayir makamları ile iletişime geçtik bunun ferdi bir durum olduğunu ilettiler. Onlara karşı her an savaş açabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Halife Hafter Libya

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